Seguridad
Desmantelado en Ibiza un asentamiento irregular en una zona boscosa de Port des Torrent
La Policía Local de Sant Josep detectó elementos utilizados para hacer fuego y los servicios municipales retiraron un camión de residuos
La Policía Local de Sant Josep ha localizado y desmantelado un asentamiento irregular instalado en una zona boscosa de Port des Torrent, según ha informado este miércoles el cuerpo municipal. La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Durante la intervención, los agentes localizaron en el asentamiento elementos utilizados para hacer fuego, una circunstancia que, según advierte la Policía Local, suponía un importante riesgo de incendio al encontrarse en un entorno forestal.
Residuos y condiciones insalubres
Los agentes comprobaron además que en la zona se había producido una importante acumulación de residuos, que generaba condiciones insalubres y dificultaba el uso de este espacio por parte de los vecinos.
Una vez desmantelado el asentamiento, los servicios municipales de limpieza acudieron al lugar para retirar los desperdicios acumulados. En total, fue necesario sacar de la zona un camión de residuos. Desde la Policía Local de Sant Josep han señalado que, aunque pueden existir distintas situaciones personales detrás de este tipo de asentamientos, el cumplimiento de las normas de convivencia resulta necesario para garantizar «los derechos y la seguridad de todos».
- Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
- Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
- «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
- Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
- El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
- Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
- Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera
- Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'