Desmantelado en Ibiza un asentamiento irregular en una zona boscosa de Port des Torrent

La Policía Local de Sant Josep ha localizado y desmantelado un asentamiento irregular instalado en una zona boscosa de Port des Torrent, según ha informado este miércoles el cuerpo municipal. La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Durante la intervención, los agentes localizaron en el asentamiento elementos utilizados para hacer fuego, una circunstancia que, según advierte la Policía Local, suponía un importante riesgo de incendio al encontrarse en un entorno forestal.

Residuos y condiciones insalubres

Los agentes comprobaron además que en la zona se había producido una importante acumulación de residuos, que generaba condiciones insalubres y dificultaba el uso de este espacio por parte de los vecinos.

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Una vez desmantelado el asentamiento, los servicios municipales de limpieza acudieron al lugar para retirar los desperdicios acumulados. En total, fue necesario sacar de la zona un camión de residuos. Desde la Policía Local de Sant Josep han señalado que, aunque pueden existir distintas situaciones personales detrás de este tipo de asentamientos, el cumplimiento de las normas de convivencia resulta necesario para garantizar «los derechos y la seguridad de todos».