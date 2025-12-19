¿Qué bodega ibicenca ha recibido cuatro premios por sus vinos?

La bodega ibicenca Can Rich se sitúa en el centro del renacer vinícola de la isla de Ibiza. Con más de dos décadas de historia y una firme vocación ecológica, esta empresa familiar ha emprendido una ambiciosa renovación que afecta tanto al fondo como a la forma: nuevo equipo técnico, nuevo estilo de vinos y nueva imagen de marca. Liderada ahora por Álvaro Pérez Navazo, profesional con casi tres décadas de experiencia en producción, marketing y estrategia en el mundo del vino, la bodega apuesta por una viticultura de precisión adaptada al cambio climático y un porfolio más estructurado y contemporáneo.

Los vinos de Can Rich no solo se adaptan al gusto actual son frescos, aromáticos, fluidos y con carácter mediterráneo, sino que se convierten en portavoces de un patrimonio vitícola milenario, que conecta con las raíces fenicias de Ibiza y con la recuperación de variedades autóctonas únicas. Este nuevo rumbo marca un antes y un después en la escena vinícola balear y reafirma una convicción: en Ibiza no solo se puede hacer vino, se pueden hacer grandes vinos. Según destaca Pérez Navazo, “Nuestros vinos ya no solo miran a la tierra. Ahora también escuchan al consumidor”

Ecoracimo, concurso internacional de Vinos y Vinagres ecológicos

Can Rich Blanc D’Amfora 2024, Can Rich Blanc 2024 y nuestro espumoso Can Rich Brut Blanc de Blancs han sido distinguidos con tres Medallas de Oro en la 26ª edición los Premios Ecoracimo un certamen para vinos ecológicos con más de 4.000 muestras de vinos presentadas de 1.310 bodegas.

También premiado con Medalla de Plata el vino tinto Can Rich Negre 2024, diseñado para tomar frío en la temporada turística de Ibiza.Todos los vinos certificados con el sello ecológico europeo.

Producción ecológica

Los vinos elaborados en Bodegas Can Rich rinden homenaje a los fenicios que implantaron en la isla la cultura vitícola, tanto a aquellos primeros hombres y mujeres que surcaron el Mediterráneo y se asentaron en las tierras de Ebusus (Ibiza) como al proceso de elaboración de sus vinos en las tierras ibicencas.

Can Rich aúna desde sus inicios tradición y modernidad. Esta empresa familiar fue pionera en la aplicación de la agricultura ecológica en sus viñedos y trabaja para que su particular forma de entender la cultura del vino y el respeto por la naturaleza, quede reflejado en la calidad de sus productos y permita transmitir la singularidad del clima y el terroir de Ibiza

Recuperación de las tradiciones, del paisaje y patrimonio histórico de la isla

Can Rich mira al largo plazo y apuesta por un modelo de viticultura ecológica y sostenible, que contribuye a mantener y hacer perdurar las tradiciones, los sabores y el paisaje de Ibiza. Según destacan desde esta bodega, "el cultivo de la vid es un muy antiguo en Ibiza, introducido en el siglo VII a. C., tras la llegada a la isla de los fenicios. A través del contacto y del comercio difundieron su conocimiento de la viticultura y de la producción de vino y propagaron variedades antiguas de vid". Los fenicios elaboraban vino, lo almacenaban y transportaban en ánforas, recipientes de cerámica cocida. Estas ánforas eran esenciales para el comercio del vino y ayudaban a mantenerlo fresco y sabroso durante los viajes, especialmente por mar.

Los vinos de Can Rich son frescos, aromáticos, fluidos y con carácter mediterráneo. / Can Rich

En este sentido, Can Rich encuentra más interesante y apropiado el uso de las ánforas para elaborar vinos en Ibiza, y de esta forma recuperar el estilo de nuestros antepasados, los fenicios, más que envejecer los vinos en barricas de roble, al estilo bordelés. Las ánforas son de terracota, el mismo material que se usaba hace siglos, que aporta una buena microoxigenación, es neutro en aromas y por tanto es más respetuoso con la fruta y la esencia de los vinos.

Can Rich quiere cimentar su proyecto en la recuperación de un patrimonio casi extinto, de una viticultura que era parte del sustento de sus habitantes y que va más allá de la necesidad de conservar la biodiversidad vitícola de Ibiza. Así contempla encontrar una identidad y elaborar unos vinos originales en Ibiza, diferenciados por su singularidad, vinculados a un origen, pero también a una historia y a una cultura vitícola ancestral que se remonta a la época fenicia y que ha perdurado generación tras generación.