David Lorenzo, Asociación de Viticultores y Bodegueros de Ibiza: "Todos nos hemos arrepentido alguna vez de producir vino en Ibiza"

"Todos nos hemos arrepentido en algún momento de dedicarnos a producir vino en Ibiza, al ser un tipo de negocio que no es de los más rentables". A pesar de que el presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Ibiza, David Lorenzo, considera que el sector vinícola local no es el que mayores beneficios genera, se muestra "muy orgulloso de mostrar un producto espectacular".

Lorenzo, que recibió uno de los reconocimientos de Ibiza Sabors 2026 en la sala de plenos del Consell de Ibiza, comenta, al margen del factor económico, otros de los inconvenientes a los que se enfrenta el sector: "Ibiza es una zona de producción joven de vino y, como consecuencia, no se reconoce internacionalmente tanto nuestro trabajo, al ser todavía un bebé en este ámbito. Además, aquí producir vino no es lo mismo que, por ejemplo, en Albacete, ya que el nivel de vida en la isla es distinto".

Lorenzo agrega: "Muchas veces hay un inconveniente de limitación de espacio en los restaurantes de aquí. Hay casos de restaurantes que disponen de una pequeña zona en la playa y atienden, por ejemplo, a 800 clientes. Eso conlleva mucha rotación [modelo de negocio que consiste en maximizar la ocupación de mesas] y eligen muy pocos vinos. Entonces, no caben en carta todos los vinos locales. Además, en estos últimos años, cuando no hemos sufrido sequías, nos han afectado las palomas torcaces, los caracoles o las heladas".

David Lorenzo: "El vino payés está de moda, porque el otro es industrial"

A pesar de los múltiples inconvenientes, Lorenzo arroja un rayo de esperanza: "No tengo ninguna duda acerca del potencial de los vinos de Ibiza. Creo que los productores locales estamos haciendo mucho ruido y apretando, aunque es un trabajo lento. En este ámbito se está haciendo un trabajo muy bueno y pienso que hemos conseguido, por ejemplo, que la clientela extranjera tenga mucho interés en conocer este producto y que incluso esté dispuesta a pagar un precio mayor".

Por otro lado, Lorenzo afirma que "hay gente que reconoce que a algunos establecimientos de la isla les cuesta un poco más confiar en el vino que se produce aquí". "En ocasiones, hablan del vino payés como si no estuviese al nivel de otros vinos. Realmente, el vino payés es el que está realmente de moda, porque el otro es industrial", indica el presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Ibiza, quien concluye: "Pienso que estamos muy payeses últimamente".

Jordi Riera: "Demandarán producto local si lo hacemos lo suficientemente bueno"

Otro de los galardonados en la ceremonia, celebrada este miércoles, 8 de abril, es el Forn Can Riera, que recibe el premio por su "trayectoria como distribuidor de kilómetro cero durante más de 50 años". El negocio fue fundado en 1969 por Mariano Riera, aunque este no pudo acudir a la ceremonia por motivos de salud. Por ello, recoge el reconocimiento su hijo, Jordi Riera, quien afirma que "el interés por el producto local ha seguido tradicionalmente una línea bastante homogénea". Sin embargo, matiza: "Todo lo que es producto local y de kilómetro cero ha experimentado un impulso en los últimos tiempos y lo único que podemos hacer entre todos es apoyarlo".

Riera piensa que "hay bastante concienciación entre los establecimientos de Ibiza, algunos desde hace tiempo, sobre la importancia de utilizar producto local". Y concluye lanzando una alerta: "Al final, los establecimientos demandarán producto si los clientes también lo demandan y nosotros somos capaces de hacerlo lo suficientemente bueno como para que nos lo compren".