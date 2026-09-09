El último deseo de Tanit: donaciones para los enfermos de cáncer de Ibiza para devolver el cariño recibido en sus últimos días

La familia y los amigos de Tanit, uno de los personajes más reconocibles de Ibiza durante las últimas décadas, han querido agradecer públicamente las numerosas muestras de cariño recibidas tras su fallecimiento, ocurrido el pasado domingo, 6 de septiembre. Tanit será incinerado este miércoles a las 13 horas en Santa Eulària.

«Son muchas las personas, residentes y visitantes, que estos días han querido compartir un recuerdo» de quien durante décadas formó parte de la imagen más singular de la isla, señalan sus allegados en una nota difundida este miércoles.

Su bicicleta, sus largas rastas, su peculiar forma de vestir y, sobre todo, su manera libre de vivir hicieron de Tanit una figura inconfundible en Ibiza. Era habitual cruzarse con él por distintos puntos de la isla y su imagen terminó formando parte del paisaje cotidiano para varias generaciones de residentes y turistas. «Tanit no solo vivió en Ibiza; de alguna manera, se convirtió en parte de ella», resume su familia.

La Llave de Ibiza, dos días antes de morir

Sus allegados recuerdan especialmente uno de los últimos momentos que pudo disfrutar. Solo dos días antes de su fallecimiento recibió La Llave de Ibiza, concedida por la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza como reconocimiento a figuras que contribuyen a difundir la cultura, el arte y la esencia de la isla.

La familia ha agradecido a la asociación que Tanit pudiera recibir la distinción en vida y acompañado por amigos y numerosas personas que quisieron participar en aquel homenaje. También han expresado su agradecimiento a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), la asociación que acompañó y ayudó a Tanit durante su enfermedad. Precisamente, uno de sus últimos deseos fue colaborar con esta entidad para que pudiera seguir prestando apoyo a otras personas.

Para cumplir esa voluntad, familiares y amigos han impulsado una campaña de recaudación de fondos a beneficio de la asociación a través de GoFundMe, con la intención de transformar las muestras de cariño recibidas estos días en ayuda para quienes atraviesan situaciones similares.

Su familia destaca además una coincidencia cargada de simbolismo: Tanit falleció el 6 de septiembre, el día de la Diosa Tanit, una figura estrechamente ligada a la historia y la cultura de Ibiza. Dos días antes había recibido La Llave de Ibiza. «Quizás sean simplemente coincidencias. O quizás, en una isla como Ibiza, algunas coincidencias tienen algo de magia», señalan sus allegados, que agradecen todas las fotografías, recuerdos y mensajes compartidos desde su muerte.

Tanit se marcha dejando tras de sí una imagen difícil de separar de la Ibiza que recorrió durante décadas y una huella que, como recuerda su familia, permanecerá en la memoria colectiva de la isla.