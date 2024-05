‘Dones de la Sal’ al Club Diario de Ibiza

El Club Diario de Ibiza acollirà la representació de la peça teatral ‘Dones de la Sal’ el pròxim 30 de maig a les vuit de la tarda. L’obra està inspirada en el llibre del mateix títol escrit per Esperança Marí i Mayans. Aquesta adaptació va sorgir de la iniciativa del grup de teatre Pedro Cañestro, els membres del qual, després de llegir l’obra, van decidir convertir-la en una peça teatral degut al seu interés cultural i social.

L’encàrrec de la seva teatralització va ser encomanat a Bernat Joan i Marí, qui va construir la trama a partir de les experiències d’aquestes dones, desglossant les diferents etapes de la seva vida del pla de ses Salines, tant de Sant Jordi com de Sant Francesc de s’Estany: infantesa, adolescència, joventut, edat adulta i vellesa. La peça està dirigida per Àngels Martínez i la història compta amb l’actuació de sis personatges: quatre femenins i dos masculins.

L’obra pretén mostrar els espectadors els canvis socials que han tingut lloc a Eivissa, especialment al voltant de les Salines, a principis i mitjans del segle XX. Es presenten canvis de costums, hàbits i activitats, acompanyats d’esdeveniments que transformen els personatges i els defineixen en el present.

La peça també reflecteix la lluita per la supervivència en condicions molt difícils, com les de la postguerra i l’esperança d’un futur millor per als fills, encara que també ofereix una mirada tranquil·la i serena sobre un passat que ja no tornarà mai més, però que tot i així, no es pot oblidar.