Recomanacions per iniciar-se al ioga de la mà d'Eva Oller

Eva Oller, nascuda a Barcelona, ha transformat la seva passió pel ioga en una professió dedicada al benestar i la salut.

La seva iniciació en el ioga es remunta al voltant del 1994, quan patia de forts dolors d’esquena. Aconsellada pel seu fisioterapeuta, Oller es va decantar per aquesta pràctica, fascinada pel seu exotisme i origen a l’Índia. L’exercici no només va millorar la seva condició física, sinó que va encendre una flama que la va portar a aprofundir en diversos estils com Sivananda, Ashtanga Yoga, Centered Yoga, Heart of Yoga, Ioga Terapèutic i Ioga Nidra, amb destacats mestres del ioga clàssic i modern.

L’any 2000, i sense compromisos personals, Eva Oller es va aventurar a l’Índia, on va viure durant deu anys. Durant aquest període, va estudiar amb Sri K. Pattabhi Jois, aprofundint en la pràctica i la filosofia del ioga, amb especial interès pels seus aspectes curatius.

En tornar a Formentera, Oller va fundar l’escola de ioga YOGAHOME, des d’on expandeix el seu ensenyament viatjant per tot el món.

Si vols iniciar-te en el ioga, Oller destaca les següents recomanacions:

1) Tenir el desig de millorar la salut i el benestar.

2) Trobar un mestre qualificat i experimentat. Ha de ser honest i apassionat, amb anys de pràctica i ensenyament.

3) No deixar-se influenciar per les xarxes socials ni quedar-se en allò superficial.

Nàmasté!