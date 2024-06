‘Agustinet’ deja la política: “El PSOE de Ibiza se prepara para iniciar una nueva etapa que no me corresponde a mí liderar”

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, ha anunciado este sábado su retirada: “Ha llegado el momento de dejar paso a una nueva etapa y dar un nuevo impulso a nuestra organización.” El Comité Insular de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha acordado hoy la convocatoria de un Congreso Extraordinario de la FSE-PSOE, que se celebrará el próximo 20 de julio. Previamente, tendrá lugar el proceso de primarias para escoger nuevo secretario o secretaria general del partido.

En un emotivo discurso, Marí Ribas ha manifestado su “infinito agradecimiento” al partido y a “tantas y tantas personas que me han acompañado todos estos años”. Ha expresado su “orgullo” de las diferentes responsabilidades políticas que ha ocupado, como conseller insular con el primer Consell Insular progresista, presidido por Pilar Costa, como conseller del Govern de las Islas Baleares con Francina Armengol y, especialmente, como alcalde de su municipio, Sant Josep de sa Talaia, después de haber ganado cuatro elecciones consecutivas entre el 2007 y el 2019: “No hay orgullo más grande para un socialista que poder ser alcalde de su pueblo.”

“Desde muy jovencito he estado involucrado en la actividad política y con este partido. Desde el tiempo en que era muy complicado, en lugares como mi pueblo y como era en general en esta isla,” ha recordado. Un “compromiso” con los ideales socialistas que ha reafirmado, asegurando que continuará trabajando por estos valores, pero no con los lugares de responsabilidad que ahora ocupa: “El 20 de julio daremos el relevo a otro socialista, hombre o mujer, para que lidere el partido en Ibiza. Una persona que tendrá este mismo impulso, este latido dentro del corazón, este latido socialista que me seguirá acompañando toda la vida".

Marí Ribas también dejará el Consell Insular, según ha anunciado, quedando el liderazgo de la oposición al equipo de Gobierno del PP, que preside Vicent Marí, con Elena López, Víctor Torres y Aída Alcaraz, quien se incorporará como nueva consellera en su sustitución.

Repaso del ciclo electoral

En su discurso, Marí Ribas también ha hecho un balance del ciclo electoral del último año, empezando por las elecciones municipales, insulares y autonómicas del mayo pasado. “El resultado fue muy malo para nuestro partido, con un crecimiento notable de la derecha y la ultraderecha".

Esta situación, que fue general en todo el país, desembocó en la convocatoria de elecciones generales en julio por parte del presidente Pedro Sánchez, la cual provocó una reacción por parte del Partido Socialista: “La ciudadanía de este país dijo que no quería para España un gobierno de PP y Vox. Un resultado que la derecha no ha aceptado, que la derecha ha intentado deslegitimar constantemente, continuamente,” ha afirmado, resaltando la presión continua a que el partido ha sido sometido.

“El Partido Popular hace un par de meses se pensaba que arrasaría a las elecciones europeas y que obligaría al presidente a convocar elecciones generales, y una vez más, se ha vuelto a quedar sin discurso”.

‘Agustinet’ también se ha referido a la “máquina de lodo” de la derecha: “Acusaciones y ‘bulos’ contra el Partido Socialista, contra la familia del presidente y contra nuestra secretaria general y presidenta del Congreso, Francina Armengol".

Crítica a la gestión del Partido Popular

El discurso ha continuado con una crítica a la gestión del Partido Popular en Ibiza y en las Baleares durante el último año. Marí Ribas ha denunciado la contradicción entre las promesas del PP de poner límites al turismo y las medidas reales que acaban aplicando, como el decreto ley de "depredación urbanística". “Mucha propaganda y mucho de oportunismo. En esto son especialistas. Tienen medios y tienen esta capacidad de decir una cosa, y llevó hacer la contraria”.

También ha reclamado medidas efectivas para abordar la problemática del encarecimiento de la vivienda, como es la limitación de los precios del alquiler, que el PP se niega a aplicar, y ha hablado otros temas controvertidos en este primer año de gobiernos de derechas, denunciando la complicidad del PP con Vox en la persecución del catalán o las políticas de igualdad. “Seguiremos defendiendo las políticas de igualdad y las políticas contra la LGTBIfobia, que la extrema derecha ataca sin compasión con la complicidad del PP,” ha declarado.

Después de este primer año de legislatura en los ayuntamientos, Consell y Govern balear, la Federación Socialista de Ibiza se prepara para iniciar una “nueva etapa”, que “no me corresponde a mí liderar”, como ha recalcado ‘Agustinet’, y que tiene que tener “el objetivo claro de construir la alternativa para ganar a la derecha en el 2027”.