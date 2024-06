Los puertos deportivos ibicencos prevén una ocupación completa todo el verano

El inicio del verano está a la vuelta de la esquina y, con su llegada, la mirada se vuelve hacia los puertos de la isla, que recibirán a quienes surcan el mar para visitar Ibiza en temporada. En cuanto a los puertos deportivos, el porcentaje de reservas varía según las esloras máximas que acoge cada uno, aunque, por lo general, Marina Ibiza, Marina Port, IGY Ibiza Marina, Botafoc Ibiza, Marina Santa Eulalia y el Club Nàutic Sant Antoni esperan una temporada que tenga al menos tanta ocupación como la anterior, es decir, con ocupación completa en los meses centrales del verano.

En el caso de Marina Ibiza, gestionada por el grupo IPM, de los 390 amarres con los que cuenta, «150 son para embarcaciones de base [que tienen autorizadas largas estancias] y también hay muchas de chárter», cuenta Daniel Marí, gerente de Marina Ibiza.

Durante el mes de mayo, los amarres habilitados para embarcaciones de 25 metros de eslora o menos han estado «al 90% de ocupación, mientras que las embarcaciones de más de 30 metros de eslora han alcanzado aproximadamente un 50%», señala Marí. Este «pequeño descenso» se considera que puede deberse a la meteorología cambiante del mes. Sin embargo, «hay chárteres que hasta que no tienen la confirmación no alquilan amarres, o se trata de personas que no prevén sus vacaciones hasta el último momento», afirma Marí, sobre la práctica que siguen los clientes de barcos con grandes esloras y que «acostumbra a ser así».

Embarcaciones de base

Las cifras son similares en Marina Port, que también gestiona IPM. En el caso del contramuelle: «Hay doce amarres que tienen más o menos los mismos porcentajes que Marina Ibiza», apunta Marí, antes de indicar que, por otro lado, en los dos pantalanes: «El 95% de los [77] amarres están ocupados por embarcaciones de base, que están ahí todo el año».

Sobre las previsiones para este verano, el gerente supone: «Del 20 de junio al 10 de septiembre estaremos a tope», basándose en las reservas del año pasado, ya que asegura que «los últimos veranos siempre son muy parecidos».

También en el puerto de Ibiza, la empresa IGY Gestora Marinas dispone desde este marzo de la concesión definitiva de la dársena de Levante (IGY Ibiza Marina), en la Marina. Ésta cuenta con 27 amarres, que acogen desde 20 metros de eslora hasta 110. De los amarres, «16 son para embarcaciones de base, de entre 20 y 40 metros de eslora, y están reservados todo el año», cuenta Vicente Roselló, delegado en las Pitiusas de IGY. A partir de los 40 metros «son las que están en tránsito y suelen quedarse para estancias cortas», apunta Roselló. Por el momento, esta marina dispone de pocas reservas porque «los clientes vienen a través de agencias y las hacen prácticamente en el último minuto», asegura el delegado. De cara al verano, Roselló considera que la ocupación de los amarres se concentrará entre «la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto, cuando hay una mayor afluencia de embarcaciones en la isla».

En Botafoc Ibiza, gestionada por Ocibar, el pronóstico de la temporada se basa en los clientes fijos de cada año «y no suelen variar mucho», cuenta Raúl Prats, gerente de la marina. Los muelles de Botafoc acogen esloras de hasta 33 metros, y los ocupan «náuticas que alquilan amarres para desempeñar su función de chárter y clientes habituales que llevan 15 años viniendo a la isla», apunta Prats. De este modo, de los 432 amarres de los que disponen: «En temporada baja hemos estado sobre el 65% de ocupación. En temporada media (junio y septiembre) en torno al 85% y en temporada alta entre el 95 y el 100% de ocupación», asegura el gerente. En el caso de las embarcaciones que vienen para pequeñas estancias, la marina aprovecha «en torno al 15% de los amarres de particulares o chárter que fondean o que pasan unos días fuera de la isla» y los realquilan a embarcaciones tránsito, añade Prats.

Otras marinas

Ocibar también gestiona alrededor de un 55% de los 755 amarres de Marina de Santa Eulalia, y «los porcentajes de reservas son muy similares a Botafoc», informa Prats, antes de indicar que tratan de priorizar los amarres anuales y de larga estancia, a pesar de que deben dejar para transeúntes: «La gestión es muy diferente a Botafoc porque no tienen nada que ver la cantidad de embarcaciones chárter que hay. Suele ser un puerto más familiar», asegura Prats.

En el caso del Club Nàutic Sant Antoni, «mayo ha sido un calco del año pasado y el verano también será similar», señala Diana Loro, gerente de Es Nàutic. De los 577 amarres que gestiona el club (otra parte la gestiona Ports IB) «cerca del 30% dependen de tránsitos», asegura Loro. Sus dársenas acogen hasta 50 metros de eslora, aunque de normal sólo hay un barco así y la mayoría son «pequeñas esloras». Sant Antoni cuenta además con 71 boyas ecológicas para aliviar la falta de amarres, una situación que se da entre verano y hasta el mes de septiembre, según Loro.

