Carl Cox celebra su cumpleaños junto a David Guetta

El primer hyperclub del mundo prepara tres jornadas consecutivas que resumen la ambición de la temporada. Este sábado, elrow aterriza con Bhutarah, la creación del artista sudafricano Daniel Popper. Inspirada en la naturaleza y la espiritualidad, la escenografía convertirá el club en un paisaje de esculturas monumentales, música y estímulos visuales. Hot Since 82 y Prunk compartirán un esperado back-to-back, acompañados por Melanie Ribbe, Melé y SG Lewis.

El despliegue confirma la versatilidad creativa de elrow, capaz de pasar en pocos días de la sátira pop de Ron English en Ushuaïa Ibiza al universo orgánico de Popper. Cada producción propone una identidad propia, pero todas buscan transformar la pista en una obra viva y ofrecer al público una experiencia que va mucho más allá de una sesión convencional.

El domingo llegará uno de los encuentros más esperados del verano. Carl Cox celebrará su cumpleaños junto a David Guetta en el primer B2B all night long de ambos, dedicado íntegramente al house. La sesión reunirá dos trayectorias esenciales de la electrónica y permitirá a Guetta reencontrarse con el sonido que marcó sus comienzos, frente a un Cox que continúa siendo embajador indiscutible de la cultura rave y del género.

El lunes, John Summit cerrará su primera residencia Experts Only tras nueve semanas que han consolidado los lunes de [UNVRS] como referencia del house contemporáneo. Gorgon City, Odd Mob y Roddy Lima acompañarán al productor de Chicago en una despedida que combinará house, tech house y melodías vocales.

Tres noches, tres universos y una misma invitación a descubrir cómo la arquitectura, la tecnología, el sonido y la escenografía pueden funcionar como un único lenguaje. [UNVRS] convierte así el final de julio en una celebración imprescindible para los amantes de la música electrónica en Ibiza, con propuestas pensadas para sorprender, emocionar y dejar huella.