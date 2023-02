La dirección de Gent per Formentera (GxF) confirmó ayer que el actual presidente de honor de la formación, Jaume Ferrer, que ocupa el puesto simbólico pero que forma parte de la ejecutiva, ha dimitido de ese cargo. Él mismo aseguró que la decisión tiene que ver «con motivos personales, y porque ya ha pasado mi momento político, la vida sigue y mi carrera política activa ha llegado al final, ahora seguiré siendo un militante de base de GxF».

Admitió que dentro de los cambios que ha habido en la nueva ejecutiva de su partido no se sentía del todo cómodo con ese cargo simbólico, pero no por su interés en mantener su actividad política, sino por el convencimiento personal de que «para estar a medias en algo es mejor no estar».

Sobre si en algún momento se ha ofrecido a su partido como posible candidato negó la mayor: «Yo dije que estaba a disposición de mi partido y lo sigo estando, pero no como político activo», subrayó.

Jaume Ferrer fue el primer presidente del Consell de Formentera liderando un nuevo partido, GxF, que se presentó por primera vez a las elecciones locales y autonómica en 2007. Desde entonces fue encadenando la presidencia de la institución insular; primero en coalición con el PSOE durante dos mandatos, entre 2007 y 2015. Ese año su partido ganó las elecciones por mayoría absoluta.

En 2019, tras doce años siendo presidente del Consell de Formentera decidió retirarse de la política y no se presentó a las elecciones. Entonces su partido perdió tres consellers que fueron ganados por el PSOE, ya que en las filas de Sa Unió (coalición de centro derecha) no hubo variaciones. GxF y PSOE renovaron el pacto de gobierno que fue liderado durante más de dos años por Alejandra Ferrer (GxF) y el resto por la actual presidenta, Ana Juan (PSOE).