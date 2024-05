La convocatoria de la huelga de las basuras de Formentera no ha sido comunicada a la institución insular

La vicepresidenta y consellera de Gestión Ambiental, Verónica Castelló, ha asegurado que el Consell de Formentera, «de momento, no ha recibido comunicación oficial de la convocatoria de huelga» de los trabajadores del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, anunciada para el 16 de junio por UGT.

De la misma forma, aseguró ha indicado que su departamento lleva desde el inicio de la legislatura reuniéndose con la empresa adjudicataria del servicio: «Desde julio de 2023, las reuniones con PreZero no han cesado, nos hemos reunido cada dos o tres semanas para tratar el reequilibrio económico que solicitaron en su día».

A su juicio, como a la empresa no le gusta la respuesta que le da el Consell, «siguen apretando a la institución para que sea la que se haga cargo del convenio colectivo que firmó la empresa con los trabajadores».

Castelló ha insistido en que el Consell no es el responsable de que la empresa no cumpla con el convenio: «Hemos hecho muchas consultas jurídicas al respecto y todos nos dicen lo mismo, que se trata de un convenio de una empresa privada con sus trabajadores y al Consell no le toca asumirlo». Insistió en que la comunicación entre la empresa y el Consell, «siempre ha existido y siempre hemos estado de negociación y trabajamos para que cumplan con el contrato que firmaron».