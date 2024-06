Denuncian que el fuego en una barca en una finca de Formentera pudo ser provocado

El propietario del terreno en el que este domingo por la tarde se quemó una embarcación en la finca de Can Corda, en es Cap de Barbaria, cuando no había nadie en la misma, sospecha que el fuego haya sido intencionado, tal y como relató a Diario de Ibiza. Este vecino junto con otros hombres estaban arreglando ayer por la mañana la valla que rodea por completo esa finca, y que impide ver su interior, lo que extraña ya que se trata de un lugar muy apartado y de bosque en el que no está permitido construir y por lo tanto no hay viviendas.

Incluso en la entrada, con reja cerrada, aparecen carteles que indican que hay videovigilancia, pero no están rellenos con los correspondientes datos que deben tener estas indicaciones.

El propietario no quiso que se realizaran fotos mientras estaba arreglando el tramo de valla que había quedado dañado por las llamas. Lo único que dijo es que tenía una embarcación en su propiedad «que estábamos arreglando y comenzó a arder». En cambio, los vecinos consultados insisten en que hay camufladas varias estructuras en el interior que podrían servir como alojamientos. Incluso hace un año elevaron una denuncia ante la Policía local, documentada con imágenes de dron en las que se pueden ver perfectamente la presencia de esas estructuras y de una caravana.

El propietario estaba ayer enfadado por la presencia de vecinos y periodistas que a lo largo de la mañana pasaron por esta apartada zona y aseguró: «Tengo que ir a la Guardia Civil y tengo la sospecha de que el fuego ha sido provocado», afirmó.

El motivo, según explicó a un vecino presente en la conversación, es «la envidia que hay en Formentera». Al ser preguntado en qué se basaba para decir que el fuego era intencionado y no fortuito como un cortocircuito, teniendo en cuanta que estaban reparando la embarcación admitió la duda, pero insistió en que tenía que ir al cuartel de la Guardia Civil a declarar en la mañana de ayer y que tenía la intención de apuntar la posibilidad de que fuera provocado.

El incendio

Alrededor de las 19 horas del pasado domingo, vecinos de la zona de es Cap dieron el aviso del incendio, en cambio el propietario de la finca aseguró que sobre las 18 horas abandonó el terreno y que todo estaba en orden. Según los vecinos, en esa finca habría instaladas varias estructuras que se usan como viviendas. El origen del fuego fue localizado en el citado barco y gracias a la rápida actuación de los servicios de extinción no fue a más teniendo en cuenta que se encuentra en una zona de bosque de pinos. Para apagar el fuego se movilizaron dos camiones de bomberos, una pick up y la avioneta del Ibanat, que realizó descargas en este bosque. Un helicóptero del Ibanat también fue desplazado con personal de apoyo, aunque no fue necesaria su intervención.

La investigación de este incendio para saber si fue provocado o fortuito está en manos de la Guardia Civil. En cambio el Consell de Formentera informó de que «la Policía Local no detectó ningún asentamiento ni campamento». Sólo vieron la lancha y una caravana. De todas formas, el departamento de Urbanismo investigará a ver si se está cometiendo alguna irregularidad que afecte a la legislación sobre territorio, teniendo en cuenta las protecciones específicas que se dan en esta zona declarada Área Natural de Especial Interés (ANEI), donde la edificación está muy limitada así como los usos que se pueden dar a estas fincas, tal y como recoge el Plan Territorial Insular de 2010 (PTI).

