Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El Ibiza Pride 2024 es el protagonista de la agenda del fin de semana en Ibiza, sobre todo el viernes, con la Gala Queens Drag Night , y el sábado con la marcha del Orgullo, que volverá a recorrer el puerto de Ibiza.

También hay música, como el tributo a Abba del Petit Cor en Caló de s'Oli, el regreso del ciclo 'Música a les places' en Formentera, los conciertos de la cantante mallorquina Mar Grimalt el viernes en Ibiza y el sábado en Formentera en el marco de los Premis Ildefons Joan Marí, los ochenteros franceses Ottawan en Children of The 80's o el concierto de la Banda Municipal de Formentera, entre otros.

Y destaca el inicio de las fiestas de Sant Joan, con una fiesta de música electrónica el sábado; la nueva cita con la gastronomía de Ibiza Sabors, esta vez en Sant Josep; el nuevo encuentro de los Peluqueros Solidarios del domingo en Vila, o una nueva sesión astronómica con 'Formentera mira al cel', también el domingo.

TRibuto a Abba del Petit Cor, este jueves / DI

JUEVES 13 DE JUNIO

Pride Ibiza 2024

Poesía Dramatizada: Performance a cargo de Chuck Becaire a las 20.30 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Músical

‘The best of Abba’. Espectáculo coral con el Petit Cor y Passion Dance. 21 horas en el Auditori Caló de s’Oli. Entrada 5 € a beneficio de la Plataforma Sociosanitaria de les Pitiüses.

Teatro

‘Els captius d’Ibòsim’. Lectura teatralizada de la obra de Vicent Ferrer ‘Morna’. Con Teresa Ferrer, Andreu Ferrer, Paquita Juan, Esteve Portas y Paco Peris. 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet.

Cine

‘La sala de profesores’. De Ilker Çatak (Alemania, 2023) VOSE. Ciclo Anem al Cine de Vila. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Música

Lia Kali. Música urbana. 20 horas en Las Dalñias, Sant Carles. Entradas a 20 € en plataformas de venta.

The Metrallas. Rockabilly. Sant Josep és música. Desde las 19 horas en Can Jordi Blues Station.

La gala Queens Drag Night es una de las citas más esperadas de Ibiza Pride / Sergio G. Cañizares

VIERNES 14 DE JUNIO

Pride Ibiza 2024

Gala Queens Drag Night: Espectáculo drag de 22 a 24 horas en el puerto de Eivissa. Con Baby Marcelo, Chichi Montesa, Eva Cavallini, Gio Castellano, La Petite, La Rubia y la Calva, Le Cocó, Louisse Sheila, Tina Paparelli, Vedette Deivis y Gina Boss.

Música

Children of the 80’s. Con Ottawan, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Mar Grimalt. Concierto de la artista mallorquina. 20 horas en la Sala Petita de Can Ventosa. Entrada gratis con reserva en www.eivissa.es.

‘Música a les places’. Concierto de apertura del ciclo. Con Erik Doornweerd, Yakari, Anna Torre, Sur y Dj TRP. Plaza de la iglesia de Sant Ferran, Formentera. Desde las 21 horas.

Fiestas de Sant Joan

19 horas: Conferencia ‘Nada es verdad ni mentira sino todo según el cristal con que se mire’, a cargo de Xicu Torres. Sala de actos del Ayuntamiento.

Mar Grimalt actúa el viernes en Ibiza y el sábado en Formentera / DI

SÁBADO 15 DE JUNIO

Pride Ibiza 2024

Gran Marcha LGTBIQ+: Marcha por los derechos LGTBIQ+. Salida a las 19 horas de la rotonda de los podencos y recorrido por la Avenida de Santa Eulària y los andenes del puerto de Eivissa. Fiesta final en el escenario de visibilidad del puerto con Gorrión Dj, Mikey Slade, Mattia Pascal, Balibrea, Amrick Channa, La Troya Ibiza y Gio Castellano.

Fiestas de Sant Joan

11.30 horas: Misa y ball pagès por el Día de los mayores.

Misa y ball pagès por el Día de los mayores. De 19 a 2 horas: Sant Joan Dance. Fiesta de música electrónica con los dj’s Manuel Molina, Filipa Lazary y Marcelo Burlon B2B Marton. Barra y food trucks. Entrada libre. Plaza de España.

Premios

Premis Ildefons Joan Marí. Entrega de los premios de la Obra Cultural Balear de Formentera, con concierto de Mar Grimalt. 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc.

Música

Banda Municipal de Formentera. Concierto con la colaboración con el departamento de Danza. 18.30 horas en la Plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Autómatas. Versiones. Sant Josep és Música. 11.30 a 14 horas en el mercadillo de Sant Jordi.

Víctor Gressely & Friends: Blues, rock… Con Nati Torres, Norberto Rodríguez y Mike Alcaras. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Bluesmàfia M&M. Blues, rock y swing. Desde las 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Gastronomía

Ibiza Sabors. Showcooking y degustación de producto local de 8 a 17 horas en la calle Pere Escanelles de Sant Josep.

Danza

Centro de Danza. Festival solidario de alumnas del Centro de Danza. 18.30 horas en Can Ventosa. Donativo de 10 € a beneficio de Fundación Vicente Ferrer.

Los Peluqueros Solidarios vuelven el domingo al Parque de la Paz / Vicent Marí

DOMINGO 16 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

19.30 horas: Espectáculo a cargo del CEIP Labritja.

Espectáculo a cargo del CEIP Labritja. 20 horas: Concierto de Idò Matal’s Band en el patio del colegio.

Solidaridad

XI Peluqueros Solidarios. Cortes de pelo a 7€ a beneficio de Addif. Con la participación de seis peluquerías de Eivissa. De 10 a 13 horas en el Parque de la Paz de Vila.

Danza

Centro de Danza. Festival solidario de alumnas del Centro de Danza. 18.30 horas en Can Ventosa. Donativo de 10 € a beneficio de Fundación Vicente Ferrer.

Música

Solpost. 'Art i Música'. Concierto en Es Polvorí de Dalt Vila a las 20.30 horas. Entrada libre.

Astronomía

Formentera Mira al Cel: Noches de observación lunar y astronómica con el telescopio a cargo de la Associació Astronòmica de Formentera. 22 a 0 horas en Can Marroig. Entrada libre. Info: www.formentera.es o WhatsApp +34 607111716.

Santi Moix ha inaugurado su exposición en el MACE / Vicent Marí

EXPOSICIONES

Santi Moix. 'La scoperta del fuoco'. Exposición temporal del artista catalán comisariada por Elena Ruiz. Inauguración jueves 13 de junio a las 19 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y Formentera (MACE). Hasta el 15 de noviembre.

'Eivissa, Empúries, Enserúne. El viatge possible'. Una experiencia virtual. Inauguración el viernes 14 de junio a las 19 horas en el Museo Monográfico des Puig des Molins. Organizan MAEF y Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hasta septiembre

Erwin Broner. Pinturas. Inauguración viernes 14 de junio a las 12 horas en el Far de la Mola (Formentera). De martes a domingo de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. Hasta el 29 de septiembre.

IV Concurs de Foto Denúncia. Muestra de las fotografías del concurso de la Obra Cultural Balear a Formentera. Inauguración el sábado 15 de junio en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. Entrega de premios el domingo 16 a las 20 horas. Del 15 al 18 de junio.

J. C. Llabrés. 'Madera de deriva', pinturas. Casino des Moll de Ibiza. Inauguración viernes 14 a las 20 horas. Hasta el 23 de junio.

José Antonio Martín. Pinturas. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas en el Centre Cultural de Jesús. Festivos cerrado. Hasta el 28 de junio.

Silvina Taffuri. 'Reconección'. Pinturas. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la Sala Ajuntament Vell de Formentera. Domingos y lunes mañana cerrado. Hasta el 22 de junio.

Cristina Ferrer. 'Campos de Ibiza'. Pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza en Marina Botafoch. Hasta el 3 de julio.

Rob Loren. 'La mirada mediterránea', fotografías. Inauguración sábado 15 de junio a las 20 horas en el bar Ca n'Anneta de Sant Carles. Todo el verano.

Curso de pintura y restauración. Exposición de trabajos de los alumnos de Carmen Almécija. Inauguración viernes 14 de junio a las 18.30 horas en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 30 de junio.

Marie-Antoinette Courtens. 'El arte es mi vida. 2003-2024. Ochenta años', pinturas. Sa Nostra Sala, Aragó, 17 de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30. Hasta el 27 de junio.

'L'Illa Blava', Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

Rodolfo Zagert. Pinturas. Ebusus Sociedad Cultural de Vila. Hasta el 27 de junio.

'Hombres de barro. Los maestros y los olores de la tierra'. Exposición sobre el libro del mismo nombre con Inés Ventós, Carolina Riera y Linda Wit. De lunes a viernes de 9 a 14 horas en la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, en Can Llaneres (Dalt Vila). Hasta el 30 de julio.

'Crea.turas'. Exposición colectiva con obras de Menlo Macfarlane, Rebecca Sears, Aram Larson, Gustavo Eznarriaga y Romanie Sánchez. Hasta el 3 de julio en Can Tixedó y Can Jordi.

'Rudolf i Andrea Eimke. Eivissa, ahir i avui'. Fotografías antiguas de Ibiza del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Sala Refectori de Dalt Vila. De martes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. Sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de junio.

'Esperanza or the longing island'. Muestra colectiva con obras de Yvette Spowers, Sohar Villegas y Elizabeth Langford. Martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 15 de junio.

Rafael Hernández. 'El pintor ciego’, pinturas. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Festivos cerrado. Hasta el 30 de junio.

'De Pol a Pol'. Fotografías de naturaleza de profesionales de National Geographic en paneles en el puerto de Eivissa. Organiza Fundació la Caixa en colaboración con Ayuntamiento de Eivissa. Hasta el 16 de junio.

Jordi Gómez. 'Eclipse'. Fotografías. Hotel Destino de Cap Martinet. Hasta final de junio.

'Tierra desnuda'. Pinturas de Carlito Dalceggio. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis.

'Culprint'. Obras del estudio de obra gráfica fundado por Ernest Zacharevic y Sheena Liam. Adda Gallery en el Paradiso de Cala de Bou. Hasta el 13 de julio.

'Dones'. Muestra colectiva del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera de obras sobre mujeres. Sala Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas. Sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 16 de junio.

Elisabeth Louy. 'Nomad', pinturas. Galería Obra 23 Davide Campi, polígono de Can Bufí. Lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas. Hasta el 15 de junio.

'L'Art de la posidònia'. Exposición compartida entre Eivissa, Deià y Cambrils con obras de David Callaou, Magari Things, Elisa Pomar, Enric Majoral, Irene de Andrés, Antonio Villanueva, Júlia Ribas y Elena Martí. Sala de exposiciones de la Estación Marítima del Dique des Botafoc.

Linde Bialas. Pinturas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta julio.

'Colectiva de primavera'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta julio.

'Luz azul, el arte de dibujar'. Dibujos de Narcís Puget Viñas y cerámicas de los siglos XVII y XVIII de las excavaciones del antiguo hospital de Dalt Vila. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a viernes de 10 a 16.30 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Hasta mediados de junio.

MERCADILLOS

El Campito de Platja d'en Bossa. Arte, artesanía, ropa, complementos y producto local. Comida y música en vivo. Viernes de 18 a 24 horas junto al local de la asociación de vecinos.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Santa Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Night Market los lunes, martes y domingos desde las 18 horas de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.