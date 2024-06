Los consellers de Sa Unió renuncian a todos sus cargos y dejan solo a Córdoba

"Las áreas paralizadas y con más conflictos son justamente las del presidente, al principio Litoral y Sector Primario. No hace falta recordar cómo se dejaron perder las subvenciones para los ganaderos al año pasado o cómo tiene abandonada el área. Tampoco es necesario recordar sus maniobras con la adjudicación de los quioscos, que han provocado que a día de hoy no hayan podido abrir. Tampoco es necesario recordar cómo tiene paralizada la regulación de s'Estany des Peix durante el año que ya lleva al cabo de la conselleria responsable, o cómo todo el personal de su área se quejó de él y va solicitar un cambio de área.

Si con todas sus competencias no le bastaba, después de cesar al conseller Alcaraz, también asumió las áreas de Promoción Económica y Administración Insular. Las consecuencias de esta decisión, evidentemente, han sido nefastas para estas áreas debido sobre todo a la falta de impulso y tiempo que le puede dedicar. Las quejas de los trabajadores de estas áreas son constantes y, no hace mucho, también hemos podido escuchar las quejas de la PYME al respecto. Los ocho consejeros de Sa Unió, contando siempre con el apoyo de los dos2 partidos que forman la coalición, hemos trabajado para aportar estabilidad a la institución en momentos muy complicados. Por responsabilidad institucional, hemos tomado las decisiones necesarias que cada situación exigía. Hemos hecho una multitud de esfuerzos por intentar conducir de la mejor manera esta crisis. En el pleno de mayo, retiramos dos propuestas en contra del presidente como gesto de buena voluntad y para llegar a un acuerdo. Pero la realidad es que Sa Unió no tiene mayoría absoluta, la perdimos el día que decidimos expulsar a Llorenç Córdoba de la coalición por sus acciones en contra del buen gobierno. Todos somos conscientes de que el Consell Insular de Formentera no puede continuar así los tres años que quedan de legislatura. Los ocho consellers de Sa Unió tenemos la capacidad y somos capaces de salir adelante con este gobierno, pero es imposible con Llorenç Córdoba como presidente. Llevamos meses pidiendo su dimisión por su falta de ética y falta de confianza, por no quitar el trabajo. Y por crear problemas en lugar de dar soluciones. La lógica nos dice que si tuviera que dimitir alguien para que el gobierno pudiera continuar, debería ser uno para que siguieran los otros ocho, y no ocho para que continuara uno. Pues bien, este hecho absurdo es lo que ha pasado hoy. Ante el comportamiento irracional y temerario del presidente, que sólo piensa en la silla, los consells de Sa Unió con competencias hemos presentado nuestra renuncia como miembros de la Junta de Gobierno, como vicepresidentes y como consellers del equipo de Gobierno".