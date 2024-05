Cinco profesoras de Formentera se quedan sin casa porque los caseros las echan en junio

Por lo menos cinco docentes del instituto Marc Ferrer de Formentera se encuentran en una situación límite al no encontrar alojamiento para este mes de junio. El motivo es que sus arrendatarios les advirtieron que debían dejar las viviendas ya que a partir del mes que viene y durante toda la temporada la destinan a alquiler turístico.

Esta situación afecta en este caso a estas cinco profesionales, que han estado este curso impartiendo clases en la isla por primera vez.

En 2023 la conselleria balear de Educación se comprometió a facilitarles alojamiento, de forma temporal, en la Casa de Colonias situada en Sant Francesc Xavier, tanto a principios de curso (septiembre y octubre) hasta que encontraran alojamiento como al final, especialmente en junio, como es el caso de estas cinco profesionales que no saben dónde van a pasar lo que queda de curso escolar.

En cambio, la conselleria de Educación tiene, de momento, todo el mes de junio ocupada la Casa de Colonias con grupos escolares procedentes de otras islas que vienen a Formentera en programas asociados a los campamentos de aprendizaje que les permiten conocer otras islas.

Ante esta situación las profesoras afectadas se sienten defraudadas, ya que confiaban en tener una solución habitacional para el mes de junio que ahora no tienen.

Maite Nieto López es profesora del IES Marc Ferrer: «En esta situación, que yo sepa, somos cinco y todas de primer año trabajando en Formentera, imagino que hay más». Pero lo que más molesta a esta profesional es que la conselleria no haya cumplido su palabra: «Nos mandó desde el área de personal de Palma un correo a principios de mayo, como que los profesores disponíamos de la Casa de Colonias en junio, entonces nos tomamos con relativa calma dejar las casas porque contábamos con la Casa de Colonias y no nos quedaríamos en la calle, aunque no hayamos dejado de buscar igual que el resto», aseguró.

Reconoce que en estos momentos está «agobiada» por la situación: «Sospeché algo cuando otro compañero que ha estado allí [en la Casa de Colonias] esporádicamente me dice que se tiene que ir temporalmente cuando vienen grupos de escolares de visita». El motivo es que la dirección no contempla la posibilidad de que se alojen en el mismo edificio profesores con grupos de alumnos con los que no tienen relación, algo que Maite Nieto no encuentra lógico: «Si estamos en el instituto compartiendo tiempo y no podemos estar en el mismo edificio alojados, cuando hay habitaciones separadas, no lo entiendo», afirmó.

Un parche

Insistió en que el correo que fue enviado por el área de personal de la conselleria balear de Educación a principios de mayo decía «que la Casa de Colonias estaba disponible para los profesores». «Pero esto no es una solución y es un parche, es como una rueda que no puede andar», critica.

Reconoce que la clave del problema es que los propietarios que les alquilan lo hacen solo hasta el 30 de mayo «porque luego lo dedican al alquiler turístico».

Esta profesora no alberga muchas esperanzas de encontrar una solución: «Veo que esto en Formentera todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce el problema [de la vivienda] pero nadie hace nada».

Añadió que sabe de casos de trabajadores, en este caso del Consell, que habiendo logrado un puesto de trabajo «se han tenido que ir al no encontrar un sitio donde alojarse». Lamentó que de seguir esta situación con tantas dificultades de acceso a la vivienda «no va a venir nadie a cubrir servicios». «En esta tesitura no me he visto en la vida y tengo ya mis años», lamenta.

A principios de este curso escolar, en septiembre de 2023, se repitió la misma situación, pero la conselleria balear de Educación señaló que los docentes podrían alojarse en septiembre y octubre en la Casa de Colonias y también en el mes de junio.

