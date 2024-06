Artal Mayans, conseller de Turismo de Formentera, se toma el fin de semana para pensar si renuncia

El conseller de Turismo y Vivienda del Consell de Formentera, Artal Mayans, es el único de los ocho consellers de Sa Unió que no ha firmado su renuncia a sus cargos de responsabilidad tal y como hicieron este viernes el resto de sus compañeros de coalición, formada por el PP y Compromís. Según explicó el portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, este conseller "apoya el comunicado que hemos emitido, pero me ha dicho que se toma el fin de semana para pensárselo y que el lunes dimitirá".

El resto de los consellers del equipo de gobierno firmaron un documento en el que presentan su "renuncia a ser miembros de la Junta de Gobierno de este Consell Insular, según los artículos 130.4 y 158.1 del Roc [Reglamento Orgánico del Consell], así como a formar parte del equipo de gobierno como conseller con competencias que el presidente ha delegado, según el artículo 32.1.c de la Ley 4/2022, de consells insulars (…) pero sin perder la condición de conseller de Sa Unió". En el documento de renuncia, al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, se añade como justificación "la pérdida de confianza de todos los consellers del equipo de gobierno hacia el presidente, así como la falta de impulso del presidente en sus áreas o la toma de decisiones unilaterales continuada, son los motivos principales de esta renuncia". De esta forma solo queda saber si finalmente Artal Mayans firmará el documento de renuncia este lunes o, por el contrario, seguirá con sus competencias en materia de Turismo y Vivienda.

Las competencias

Así las cosas, de momento todos los consellers de Sa Unió siguen formando parte del equipo de gobierno ya que, legalmente, equipo de gobierno es todo aquel grupo que tenga un conseller con competencias y, de momento, Mayans mantiene las suyas al frente de la conselleria insular de Turismo y Vivienda, según han señalado fuentes del Consell de Formentera.

Si, como aseguran desde Sa Unió, Mayans dimite este lunes, se produciría un cambio de escenario, aunque no necesariamente será que los consellers de Sa unió pasen a la oposición y Córdoba se quede como único miembro del gobierno insular, con los otros 16 miembros de la Corporación en la oposición.

También está por ver si Córdoba puede aceptar o no esas dimisiones, ya que, según aseguró el viernes en un comunicado, va a pedir informes a los servicios jurídicos para saber si tiene la obligación de aceptarlas y cómo van a afectar al funcionamiento de la institución. "Esta dimisión de parte de los consellers va a crear un grave problema a la gobernabilidad del Consell Insular, y más aún al inicio de la temporada turística", recordó el presidente.

Además, siempre cabe la posibilidad de que Mayans no dimita o de que otros consellers den marcha atrás en su decisión, algo que parece poco probable. En este caso, los que no renunciaran seguirían manteniendo sus competencias junto a Córdoba, pero el resto seguirán siendo equipo de gobierno mientras no salgan del grupo de Sa Unió en el Consell, al que Córdoba ya no pertenece desde su expulsión.