El Consell de Formentera adjudica los quioscos de playa a las ofertas mejor valoradas

La junta extraordinaria del Consell de Formentera ha adjudicado este viernes el concurso de playas a las siete empresas mejor valoradas hace meses por la mesa de contracción, una decisión a la que se opone el presidente del Consell, Llorenç Córdoba. El lote 27 del quiosco de es Copinar es el único que ha quedado pendiente de adjudicar y el negocio será atendido por su anterior titular. Aún queda pendiente de presentar la documentación correspondiente a este lote.

Tras meses de retraso, hoy por fin se han adjudicado estos lotes en régimen de concesión administrativa, con servicio de restauración y 50 metros de ocupación en la zona de uso y dominio público litoral de Formentera.

La Junta de Gobierno ha sido presidida por la vicepresidenta primera del Consell, Verónica Castelló, tras apartarse de forma voluntaria el presidente Córdoba del proceso de adjudicación al haber sido recusado precisamente por las empresas mejor valoradas.

El presidente justificó hace unos días su decisión de no estar presente en este concurso: "Lo único que puedo hacer ahora, para ayudar, es apartarme [de la adjudicación de los quioscos] y que se cree una Junta de Gobierno con el resto de consellers y que tomen la decisión que tengan que tomar, lo demás sería crear más polémica, hacer otra vez un debate estéril en el pleno". El presidente considera que “ni la gente, ni el resto de consellers ni yo nos merecemos volver a pasar por esto. Finalmente, lo que haré es no aceptar la recusación, pero me apartaré específicamente de la adjudicación de los lotes de quioscos”.