El extitular del quiosco de es Copinar de Formentera, el mejor valorado al no presentar la documentación su competidor

La mesa de contratación del concurso de los ocho quioscos de playa de Formentera, acordó en la sesión que celebró ayer "proponer al órgano de contratación [Junta de Gobierno del Consell] que requiera al licitador Bartomeu Escandell Torres, del lote 27 de la playa de es Copinar, consistente en quiosco, terraza y baño, la documentación que se especifica en el pliego de condiciones del concurso, en cumplimiento con los criterios de adjudicación". Este licitador era el anterior titular de la autorización temporal y tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para completarla.

Este empresario ha sido junto con el resto de los extitulares de quioscos de playa uno de los más beligerantes y críticos con el concurso de los servicios de playa en marcha. Era partidario, junto al resto de empresarios titulares de los antiguos quioscos que no lograron ser los mejor valorados, de la línea que defiende el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, de dejar desierto el concurso, convocar uno nuevo y, mientras, seguir con los anteriores titulares de los quioscos para este verano.

El motivo de la decisión de la mesa es que la propuesta para este quiosco, conocido como ‘Bartolito’ o de es Caló des Mort, presentada por la empresa Tafa Merenglen, mejor valorada que la de Bartomeu Escandell, no ha presentado la documentación complementaria requerida por la mesa el pasado 25 de marzo. En concreto, no acredita la solvencia técnica profesional. También se señala que hay documentos que al no estar traducidos al castellano o al catalán no pueden interpretarse y, finalmente, alude a que la citada empresa presentó documentación fuera de plazo y aun así no acredita la subsanación de la documentación requerida, previa a la adjudicación.

Los siete restantes

En cambio, la mesa de contratación propone a la Junta de Gobierno, que es el órgano de contratación, que adjudique los siete quioscos, con terraza y baño, restantes a las empresas que quedaron mejor puntuadas en un primer momento y que han complementado toda la documentación requerida.

Las propuestas de adjudicación que eleva la mesa de contratación a la Junta de Gobierno señalan que para el quiosco de Cala Saona, lote 3, sería Mar y Playa 2 S.L. El lote 19, situado en la playa de es Pujols, sería para Apartamentos Castavi S.A. El lote 24, situado en esta misma playa, sería para Paraíso de los Pinos. El lote 35, en la playa de es Arenals, sería para Delle Vittorie S.L. El lote 38, en esta misma playa, sería para Monolisto 2016 S.L., y en la playa de Migjorn, el lote 43 sería para Far Away La Mola S.L. En la playa de es Ca Marí el lote 50 sería para Ojalá Formentera 3 S.L.

Ahora el procedimiento administrativo prosigue y habrá que esperar a que la empresa de Bartomeu Escandell presente la documentación oportuna, pasados 10 días hábiles, igual que lo han hecho el resto.

Junta de Gobierno o pleno

Con esta nueva acta de la mesa de contratación, publicada ayer mismo en la plataforma de contratos públicos del Estado, sigue el concurso en marcha, ya que ningún organismo ha desistido del mismo ni lo ha declarado desierto, tal y como el presidente del Consell ha insistido en varias ocasiones y sobre la base de un informe de una letrada del área de Contratación. Ese intento fue fallido ya que el resto de consellers de Sa Unió, miembros de la Junta de Gobierno, votaron en contra de la propuesta del presidente. Incluso este anunció que volvería a presentar la propuesta con nuevos informes externos, lo que todavía no se ha producido.

En cambio, los ocho consellers de Sa Unió (PP-Compromís) han solicitado al presidente del Consell la celebración de un pleno extraordinario para abordar la adjudicación de los quioscos de playa, ante el temor a que el retraso en tomar una decisión sobre el concurso en marcha impida que se monten los quioscos para esta temporada cuando lleguen los turistas.

De momento, el presidente del Consell de Formentera no ha convocado el pleno extraordinario solicitado por sus excompañeros, ya que tiene un plazo de 15 días para hacerlo desde el pasado 4 de abril, día en el que Sa Unió dio entrada a la petición. Los consellers de esta formación, que ganó las elecciones por mayoría absoluta, pero que la ha perdido al expulsar al presidente de sus filas, proponen celebrar ese pleno para instar al presidente del Consell y conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, a trasladar a la siguiente Junta de Gobierno la propuesta de adjudicación por la que se ceden los derechos de explotación de ocho quioscos hasta 2027, con dos años de retraso, ya que la adjudicación estaba prevista para 2022.

Ahora con el avance del proceso administrativo por parte de la mesa de contratación, formada exclusivamente por técnicos de la casa, solo queda que el quiosco del lote 27 presente la documentación, y que se evalúe, para que la Junta de Gobierno proceda a la adjudicación definitiva de los quioscos a no ser que el presidente se oponga.

