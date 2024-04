Llorenç Córdoba: “Se ha mentido descaradamente a antiguos concesionarios de quioscos de Formentera y a posibles nuevos adjudicatarios”

“Estas semanas, hemos sido testigos de situaciones lamentables en las que se ha optado por mentir descaradamente, afectando tanto a antiguos concesionarios de quioscos como a posibles nuevos adjudicatarios”, afirma el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, en un comunicado enviado este mediodía. Un documento, con formato de carta de agradecimiento, en el que, sin mencionarlos, acusa a sus antiguos compañeros de coalición en Sa Unió de mostrar “una falta evidente de integridad y ética, manipulando las circunstancias según su conveniencia y el momento, dejando totalmente de lado las promesas electorales”.

“Es decepcionante ver cómo algunos individuos y partidos políticos han jugado con la confianza y la buena fe de aquellos que están directamente involucrados en el proceso de concesión de quioscos”, continúa el presidente en el comunicado, escrito apenas un par de días después de que seis de los antiguos concesionarios (a los que agradece el “apoyo” mostrado la última semana) criticaran el cambio de parecer tanto de Sa Unió como de Gent per Formentera (GxF) respecto a la adjudicación de los quioscos.

“Este tipo de comportamiento no solo socava la credibilidad de quienes lo perpetran, sino que también causa un daño significativo a la sociedad en general y especialmente al proceso mismo de adjudicación de concesiones. Es crucial que tomemos medidas apropiadas para abordar estas situaciones y garantizar la equidad y la justicia en la vida política”, escribe el presidente, que dedica también parte de la carta a otros de los temas que le han afectado en los últimos meses, desde que estalló la crisis de gobierno después de que en un misterioso mensaje dejara caer la posibilidad de no seguir apoyando el gobierno del PP en Balears. Un mensaje al que siguió la polémica sobre la petición de un sobresueldo que ha desembocado en una ruptura absoluta en el equipo de gobierno del Consell de Formentera, que se encuentra sumido en una endemoniada situación que, por el momento, parece no tener solución.

"Falsas acusaciones" y tiempo perdido

El presidente reconoce que esta situación, que él centra en “falsas acusaciones” contra su persona por las que, según afirma, se ha visto obligado “a dedicar una cantidad considerable de tiempo y energía” para defender su “ integridad, honorabilidad y buen hacer”. “Estas falsedades también han afectado al quehacer diario en mi trabajo, perdiendo un tiempo valioso en tener que defendernos a mi y al Consell insular de Formentera. Esta situación no solo es injusta sino también perjudicial para el progreso y bienestar tanto de nuestra institución como de los ciudadanos de nuestra isla”, indica Córdoba, que destaca que el “apoyo” que en la última semana le han mostrado los antiguos concesionarios de los quioscos le impulsan a seguir en su “determinación” ya que son “un claro testimonio de confianza” en su “compromiso con la legalidad”.

A pesar de las consecuencias que ésta ha tenido, Córdoba defiende en su escrito su forma de hacer política, que asegura que está centrada en “cumplir los compromisos electorales sin desviaciones ni distracciones en un panorama político donde se ha instalado la desconfianza y la decepción”. “ Lamentablemente no todos los partidos políticos de nuestra isla pueden afirmar lo mismo. Mientras algunos se sumergen en engaños políticos y manipulaciones, yo mantengo mi dedicación y compromiso firmes y honestos, además de seguir defendiendo los valores comunes que nos unen a todos los ciudadanos de Formentera”, insiste el presidente insular, que también anima a “denunciar oficialmente” a quienes consideren “que se han visto perjudicados sus derechos”. Unas palabras que dedica especialmente a los funcionarios y trabajadores del Consell, a quienes garantiza que su puerta “está siempre abierta para resolver cualquier malentendido que haya podido surgir en el ámbito laboral”.

Por último, el presidente confiesa que que estos meses han sido un periodo “difícil” tanto en el ámbito profesional como en el personal y solicita “tiempo” para “demostrar” resultados.