José Manuel Alcaraz estudia una querella contra Llorenç Córdoba por calumnias

La crisis institucional y política en el Consell de Formentera continúa su escalada con el anuncio del presidente del PP de Formentera y exvicepresidente tercero del Consell, José Manuel Alcaraz, de que estudia emprender acciones legales contra el presidente insular, Llorenç Córdoba, por un presunto delito de calumnias. Estas las habría proferido, según Alcaraz, en Ràdio Illa el pasado 4 de marzo. Córdoba afirmaba en directo sobre el líder del PP formenterés: «Hacía reuniones, aprovechando que yo estaba en Palma, en el Parlament, con mis técnicos y letrados para que no me apoyaran y no me firmaran informes a favor. Esto me ha pasado».

En la última Junta de Gobierno, el conseller de Sa Unió, Óscar Portas, preguntó al secretario del Consell si había recibido presiones de Alcaraz, tal y como había afirmado el presidente, para que no se celebrase la sesión de la junta del 29 de febrero. El acta recoge: «El secretario dice, y si es menester lo jura sobre los Cuatro Evangelios, así lo dice, que no ha recibido ninguna presión de nadie para que no se celebrara la sesión de la Junta de Gobierno del día 29 de febrero, en primer lugar, porque estaba de viaje, pero fue él quien comunicó que se anulara la celebración de la sesión, porque no había seguridad jurídica que fuera correcta, y le hicieran caso; que no ha recibido ninguna queja de ningún técnico, por presuntas presiones de Alcaraz».

