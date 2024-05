El acta de la tensión sobre los quioscos de Formentera: «Córdoba da una fuerte palmada»

El Consell de Formentera ha publicado esta semana el acta del 25 de marzo de la Junta de Gobierno en la que el presidente, Llorenç Córdoba, intentó declarar desierto el concurso de los quioscos de playa, sin conseguirlo, con base en un informe de la letrada de Recursos Humanos que considera que todas las ofertas incumplen la normativa laboral.

Parte del borrador de esa acta fue publicada por Diario de Ibiza. Este documento pone de manifiesto las discrepancias entre el presidente y el resto de los miembros de Sa Unió, así como con el secretario, habilitado nacional, y el interventor de la institución, que en esa sesión desmontan sus argumentos.

Uno de los pasajes que ahora ha sido modificado en el acta es el que hacía referencia en el borrador a «los golpes de puño» que propinó en esa reunión Córdoba sobre los papeles del secretario, por lo que este le recriminó su comportamiento.

En el acta publicada ahora se puede leer: «El presidente, muy enojado, le devuelve el documento al secretario; lo pone delante del secretario y da una fuerte palmada encima, para indicar y hacer ver que allí estaba lo que él, el presidente, quería y pedía que se leyera». «No debe perderse la compostura y la formalidad en una sesión de la Junta de Gobierno», contestó el secretario según recoge el acta.

El documento publicado indica que el presidente le responde que «las cosas no son como dice el secretario, porque ha presentado un escrito [en el que se basa la letrada de Recursos Humanos] de un licitador cuya oferta no sería una de las adjudicatarias, según las actuaciones hasta ahora realizadas por la mesa de contratación» (luego resultó ganadora de un quiosco). El presidente insiste en que el escrito de este licitador señala que «todos los licitadores han presentado ofertas que son irreales respecto a los trabajadores y se infringe la normativa laboral».

Las cuentas del presidente

Otra parte del acta publicada introduce un matiz respecto al borrador cuando hace referencia a que las cuentas sobre el número de personal, las habría hecho el propio Córdoba, como se indicaba en dos ocasiones en el borrador. El texto definitivo recoge ahora: «El presidente, de una forma que parece irónica, dice que los cálculos los ha hecho él mismo; y que así se deriva del escrito formulado [por un licitador] que las ofertas son irreales; que está todo muy contrastado, y que son necesarios muchos más trabajadores en cada quiosco».

En el acta se indica que el interventor interviene para decir que «esos cálculos, ahora mismo, también se estarían incumpliendo con los contratos de hamacas y sombrillas y demás, ahora y en el pasado».

Llorenç Córdoba replica que «lo que se ha hecho antes, no le corresponde a él, como presidente del Consell, pero ahora sí le corresponde evitar que esto no ocurra con estos quioscos». Los miembros de Sa Unió votaron en contra al considerar que el informe no estaba completo ni suficientemente motivado. Por lo que no lo pueden aceptar porque no lo acepta ni el propio secretario.

