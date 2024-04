Fallece en Formentera el guitarrista y compositor Juan Morilla

Juan Morilla (Morón de la Frontera, Sevilla, 1951), guitarrista y compositor de reconocido prestigio, falleció el pasado viernes 19 de abril en Formentera, isla en la que se instaló definitivamente en 1994 tras llegar a Ibiza 14 años antes.

Hijo de guitarrista ilustre, como refiere la Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, fue alumno del maestro Diego del Gastor antes de cursar estudios clásicos en el Conservatorio de Sevilla.

A partir de los años 80 del pasado siglo, Morilla compaginó su labor pedagógica con la composición y la interpretación, "dedicaciones en las que confluyeron sus dos vertientes de concertista clásico y de artista genuinamente flamenco", detalla la Enciclopèdia.

Como recordaba el digital Lavozdemoron (de su pueblo natal) en 2020, Morilla era hijo de Manolo Morilla, "maestro de numerosos guitarristas moroneros. Estudió Primaria en la escuela del Pilar de la antigua Fábrica de Cementos y con nueve años su padre lo llevó a la calle Jerez Alta (donde estaban los comedores sociales de la posguerra). Allí se ubicaba el Conservatorio Musical Municipal, dirigido por la batuta del gran Francisco Martínez Quesada, donde se formó hasta los 18 años".

Ya en las Pitiusas, Morilla impartió clases de instrumento en la Alianza Francesa, en Santa Eulària y en una academia que montó en la calle de la Mare de Déu, en la Marina de Ibiza. Como recuerda la Enciclopèdia, fue director de la compañía Antología y actuó en innumerables escenarios tanto en festivales como en actos oficiales y culturales de Eivissa y Formentera durante las últimas tres décadas.

Ya en 1980

La hemeroteca de Diario de Ibiza está trufada de referencias a este artista tan reconocido en las Pitiusas. Desde actuaciones y presentaciones hasta entrevistas. Pero la primera noticia en la que aparece Morilla data del 7 de febrero de 1980, cuando el periodista Mariano Planells le incluyó en su sección 'La observancia'. Daba cuenta entonces Planells de la llegada a Ibiza del guitarrista y compositor, a quien ya reconocía como "auténtico profesional de la guitarra" y "profesional de los pies a la cabeza".

Juan Morilla, en una entrevista para Diario de Ibiza en 2003. / Diario de Ibiza

En una entrevista concedida a Diario de Ibiza en abril de 2023 con motivo de uno de sus espectáculos, 'Antología flamenca', en Cas Serres, Morilla se definía como "muy cabezón, tranquilo y apacible". "Me gusta la soledad, y para esto Formentera va muy bien. Cuando me aburro, cojo mi barquito y me voy a dar una vuelta", explicó a la periodista Pilar Martínez.

Entonces, Morilla ya realizaba una defensa a ultranza de la pureza del flamenco: "Lo que hoy en día se vende como flamenco está muy adulterado. Queda muy poquito flamenco puro, sólo lo hace cuatro o cinco de los viejos", indicaba en la entrevista.

El velatorio para despedir al artista se realizará este lunes 22 de abril en el Tanatorio municipal de Formentera a partir de las 12 horas y hasta las 14 horas.

