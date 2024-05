Un trabajador de Formentera se sube a una grúa en protesta por haber perdido las dietas y el plus de alojamiento

Un trabajador especializado, concretamente gruista de una promoción de viviendas en Sant Ferran, se ha subido esta mañana a lo alto de la grúa de esta obra como medida de protesta. El motivo, que la empresa le comunicó ayer que le retiraba las dietas de 25 euros diarios y el plus por vivienda de 400 euros mensuales. Este trabajador, Manuel Ángel Suárez Feito, fue contratado hace dos años con esas condiciones laborales más su sueldo de gruista.

Pero hace dos meses, según ha relatado a Diario de Ibiza desde la grúa a la que se ha subido, lo dieron de baja al haber perdido la visión de un ojo. Su situación, según asegura, es "límite" porque con el sueldo que cobra con la baja, 1.500 euros al mes, no puede vivir en Formentera sin las dietas ni el plus por vivienda que tenía pactado y que le han retirado.

Su demanda es clara: que le restituyan las condiciones laborales con la que le contrataron, entre otras cosas porque no puede salir de la isla al estar empadronado en la isla y estar de baja laboral.

Hasta la obra se han desplazado los bomberos y la Policía Local y la Guardia Civil que lo investiga por supuestos delitos de poner en riesgo su vida, desorden público y desobediencia. En cualquier caso no ha sido detenido, pero sí deberá comparecer ante el juez.

Manuel Suárez se ha subido a la grúa sobre las 7.30 horas y ha bajado por su propio pie dos horas más tarde. Un representante de la empresa le ha comunicado que estaba dispuesto a buscar una solución, pero antes le ha pedido que se bajara de la grúa.

Sin embargo, ha insistido en que quería todo lo que acuerden por escrito para deponer su actitud y bajar. Finalmente, entre la Guardia Civil y el representante de la empresa le han convencido para que bajara.

Una vez abajo, ha explicado: "Vine con unas condiciones en la que además del sueldo me pagaban las dietas y el alojamiento, sucede que hace dos meses me quedé de baja y la empresa ha decidido que no me paga ni las dietas ni el alojamiento". Ha detallado que en la isla, "tengo mi apartamento por el que pago 900 euros, pero con 1.500 euros que cobro de baja, no me da para pagar la vivienda. Pero encima, estando de baja como estoy y empadronado no me puedo ir de la Comunidad Autónoma.

Solo pido que cumplan con lo que tenía acordado porque la empresa, de forma unilateral, ha decidido quitarme las dietas y el plus de alojamiento". Su intención es regresar a Asturias, de donde es natural, pero su actual situación de baja laboral le impide viajar.

