Córdoba asegura que hay «otros» proyectos para ampliar la Savina

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, manifestó ayer su «sorpresa» por el «repentino interés» de los consellers de Sa Unió, sus antiguos socios de coalición, en despojarle de todas sus competencias. Sa Unió hizo públicas dos mociones, que presentará al pleno del 30 de mayo, en las que propone la redistribución de las áreas de gobierno que tiene el presidente y sustituirle como representante de la isla en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB).

Sobre este cargo, asegura que «en un principio», desde Sa Unió «decían que el presidente tenía que abandonarlo» porque no se había manifestado sobre la ampliación del puerto. «Algo que es totalmente falso, ya que me he manifestado por activa y por pasiva en contra de una ampliación», defiende. Y añadió como novedad que, desde Sa Unió, solo citan la idea de Pedraza (vinculado a Puertos y Litorales Sostenibles, que se ha adjudicado las instalaciones del Club Náutico Ibiza), pero «al parecer hay otros proyectos de otros empresarios para ampliar el puerto. Creo que sería muy conveniente que desde Sa Unió dejaran claro que también están en contra de esos proyectos y no solo del que nos presentó a los candidatos un empresario antes de las elecciones», critica, aunque sin citar a qué proyectos se refiere.

«El único argumento -añade Córdoba- que exponen es que no conocen la idea que me presentó a mí y al resto candidatos a la presidencia un empresario, y eso parece ser que es lo único que les molesta». El presidente se refiere al proyecto de ampliación que mostró el empresario Alberto Pedraza a políticos y empresarios de la isla, y del que informó Diario de Ibiza.

Córdoba respondió ayer que esas son «competencias que, como es público y notorio, los consellers de Sa Unió han rechazado en más de una ocasión con el único objetivo de sobrecargar al presidente de trabajo para tratar de hacerle dimitir». «Con esta nueva maniobra de Sa Unió», añade en un comunicado, «se pone en evidencia que la negativa de los consellers de Sa Unió a asumir las competencias de José Manuel Alcaraz, cuando me vi obligado a destituirle por una total y absoluta falta de confianza en él, era solo una mera estrategia para provocar que no pudiera con todo el trabajo».

Nuevo ataque a Alcaraz

En este punto, el presidente del Consell volvió a atacar a Alcaraz: «Ahora, curiosamente, sí que las quieren. Y, además, que se las vuelva a dar a alguien en el que ni confío ni confiaré jamás por los mil motivos que todo el mundo conoce. ¿Por qué ahora sí quieren las competencias? ¿Qué intereses tienen?», se pregunta Córdoba.

En lo referente a la conselleria de Litoral, dice «que no había manera de que la quisiese nadie», pero que «en cuanto han visto que se van solucionando los problemas heredados de la anterior legislatura, ahora sí que la quieren».

Córdoba añadió: «Llevan amenazando durante meses con que iban a dimitir de sus cargos con el único objetivo de tratar de forzar una moción de censura, pero como no lo han conseguido, buscan ahora otra fórmula para lograr el poder, y mientras tanto lo único que hacen es mentir», acusa. «Me pregunto qué opinará la oposición de todo esto, si serán cómplices de este movimiento de intentar echar al presidente sin razón alguna», concluye Córdoba.

Rafa Ramírez, del PSOE, señaló que la redistribución que plantea Sa Unió «es un brindis al sol porque el que tiene todas las competencias es el presidente y lo que hace es delegarlas en consellers». «Es como una guerra de guerrillas e intentan generar malestar entre ellos mismos».

El PSOE y GxF

El socialista indicó que antes de la celebración del pleno «reflexionarán» en la ejecutiva de su partido, pero recordó, respecto a la sustitución de Córdoba del Consejo de Administración de la APB, que «siempre nos hemos abstenido en este tipo de nombramientos» e insistió en que lo debatirán de forma interna.

Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera (GxF), adelantó que también antes del pleno se reunirá la ejecutiva de su partido para tomar una decisión sobre las mociones de Sa Unió, entre otros asuntos.

También recordó Ferrer que su formación «normalmente se abstiene» en la elección de los representantes en organismo externos, como la APB.

