El Partido Popular es el partido más votado en Baleares según el sondeo que ha dado a conocer IB3 este domingo a las 20 horas y que ha sido realizado por el Institut Balear d'Estudis Socials (IBES).

Según los datos, el PP obtendría entre 21 y 22 escaños y Vox pasaría a ser la tercera fuerza con 7/8. El PSIB-PSOE obtendría 17 y 18, Més per Mallorca 4-5, Podemos 4, El Pi 0-2, Més per Menorca 2 y Gent per Formentera 1.

Por bloques, el panorama está muy reñido. PP y Vox obtendría unos 30. Y la suma del PSIB, Més per Mallorca, Podemos, Més per Menorca y Gent per Formentera también una treintena.

Según el sondeo, Cs desaparece y El Pi podría sacar también cero.

Estos resultados se han dado a conocer a las 20 horas, coincidiendo con el cierre de los colegios electorales y con una participación del. En 2019 se dio en las islas la participación más baja de la historia, con un 54%.

El IBES ha sido el encargado de elaborar el estudio durante toda la semana mediante un seguimiento continuo y una muestra representativa de la población de las islas, con un total de 1.900 encuestas repartidas de manera proporcional en la Comunidad. La encuestas se han realizado entre este lunes y el sábado por la mañana y cuentan con un margen de error de entre el 3 y el 5%.