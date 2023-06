La presidencia del Parlament, la llave del pacto PP-Vox

Once de la noche del 28 de mayo, el Partido Popular es el gran vencedor en las elecciones autonómicas, a cuatro escaños de la mayoría absoluta en el Parlament. Un triunfo holgado que se repite en gran parte de comunidades autónomas donde se celebran los comicios. Tras estos resultados, se dibuja un cambio de escenario de cara a las elecciones generales, inicialmente previstas para finales de año.

29 de mayo, casi sin apenas tiempo para digerir los resultados, Pedro Sánchez anuncia la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. El movimiento descoloca a todos los actores políticos y agita el tablero en clave insular y estatal ya que en muy poco tiempo los partidos tienen que constituir nuevas listas, preparar la estrategia y lanzarse a una campaña que decidirá si la izquierda resiste o la derecha le arrebata el poder.

¿Cuáles han sido las claves del resurgir del Partido Popular? ¿Habrá pacto con Vox en las islas? ¿Cómo se explica el hundimiento de Podemos? ¿El PSOE va a Sumar con Yolanda Díaz? Pedro Riera, polítologo y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y Llorenç Soler, miembro de Passes Perdures, nos ayudan a descifrar el entramado del tablero político actual.

CULTURA POLÍTICA

La derecha se impone a la izquierda

Uno de los aspectos que determinaron el triunfo del Partido Popular en Balears es una histórica cultura política más vinculada a la derecha que a la izquierda. Así lo explica el politólogo y docente, Pedro Riera.

«No nos tiene que sorprender, es verdad que en ocho años ha gobernado el Pacte, pero si analizamos la serie histórica observamos que han existido más gobiernos de derechas que de izquierdas. Esto, sumado al proceso de desgaste que sufre actualmente el centroizquierda, tanto en clave autonómica como en clave estatal, hace que al final volvamos a lo que ha sido más frecuente en las islas».

CIUDADANOS

Desaparece del mapa

Otra de las causas que constituyen la transformación del tablero ha sido la desaparición de Ciudadanos, una formación que entró como alternativa en el espectro ideológico liberal y que se marcha de la política por la puerta de atrás.

«Este triunfo también hay que explicarlo en base a una concentración de voto en el Partido Popular y Vox. Hace cuatro años había tres formaciones políticas en el marco de la derecha, pero con la desaparición de Ciudadanos se queda en dos. Cuantos menos partidos es más fácil conseguir buenos resultados ya que se rentabilizan mejor los apoyos electorales», asegura Riera. Un argumento que también comparte el politólogo Llorenç Soler. «La desaparición absoluta de Ciudadanos en el Parlament es clave. Han pasado de un 10% del voto a un 1%, esto supone un gran cambio».

PODEMOS

Se hunde desde dentro

La formación morada fue junto a Ciudadanos la gran derrotada en el 28-M. Una caída que, según Soler, se vincula a la crisis interna del partido. «Entró con mucha fuerza a cambiar el sistema político, pero ha entrado en una serie de dinámicas que han erosionado mucho su cohesión interna. Podemos ha sufrido un gran desgaste interno y por ello los votantes buscan otras opciones más estables».

Por su parte, Pedro Riera apunta hacia un discurso populista que es difícil de mantener dentro del propio Ejecutivo. «En los gobiernos de coalición el partido pequeño es el que más sufre y más teniendo en cuenta el factor populista. El electorado diferencia lo que prometes desde la oposición a lo que haces cuando gobiernas. Es muy fácil desde fuera lanzar promesas, pero luego una vez dentro hay que cumplirlas».

En clave insular, Riera señala la figura de Antònia Jover como una de las causas del mal resultado electoral. «A Podemos seguramente le hubiera ido mal con otro candidato, pero quizá no tan mal como lo que hemos visto. En Menorca han conseguido entrar, en Eivissa se quedaron muy cerca, pero en Mallorca desde el primer momento se vio que estaban fuera del Parlament».

PP-VOX

Acuerdo congelado hasta el 23J

A pesar de que los populares han sido la lista más votada en las islas, no les alcanza para contar con la mayoría absoluta en las instituciones. Así, se prevé imprescindible que lleguen a acuerdos con Vox para conseguir la investidura. No obstante, el discurso que lanza Marga Prohens es el de gobernar en solitario. Desde el punto de vista de Riera, el PP ahora mismo tiene la sartén por el mango.

«El PP tiene una posición de fuerza bastante importante. Cualquiera de los escenarios es bueno para ellos, si llegan a un acuerdo con Vox formarían un gobierno con la voz cantante. En el caso de no pactar, marcan distancia y visibilizan su diferencia de cara a las generales». Por otro lado, Llorenç Soler asegura que Vox no facilitará la investidura sin obtener nada a cambio. «Vox no regalará absolutamente nada y Prohens tendrá que ofrecer algo a cambio. No creo que quiera ceder ninguna conselleria relevante como la de educación, por eso creo que una alternativa sería conceder a Vox la presidencia del Parlament. A Vox le podría interesar porque así podría controlar la acción legislativa, actuando como filtro de lo que entra y sale de la institución».

Ambos politólogos coinciden en que los acuerdos podrían retrasarse hasta después del 23-J. «Me da la sensación de que esto se va a congelar hasta las generales, conociendo la posición de ambos será difícil que lleguen a acuerdos antes», determina Riera.

PSOE

Maniobra muy arriesgada

La convocatoria de elecciones generales por parte del partido socialista sorprendió a todos. Riera precisa que es «una maniobra arriesgada por parte del PSOE porque no tienen datos acerca de cómo se comportarán los votantes en julio y el cabreo que puede traer este adelanto electoral».

Asimismo, explica el motivo de esta convocatoria. «Era una bomba de relojería acabar la legislatura con Podemos, una formación con tantas disputas internas y con los malos resultados cosechados en las autonómicas». Para Soler, Sánchez ha sido capaz de cambiar la agenda mediática con esta convocatoria. «Si alargaba las elecciones hasta diciembre se abría el debate sobre lo ocurrido en las autonómicas. Ahora ya se ha entrado en campaña y nadie se acuerda de la derrota electoral».

CAMPAÑA POLARIZADA

Sanchismo vs extrema derecha

A falta de menos de un mes y medio para los comicios, la campaña entre PP y PSOE ya ha arrancado. Para ambos politólogos, los discursos van a alejarse de programas para centrarse en cuestiones identitarias y emocionales. «El PSOE se centra en hablar del fantasma de la extrema derecha, es algo que ya hemos visto estos días. La derecha hablará del sanchismo y los pactos con Bildu. Va a ser una campaña alejada de propuestas políticas y muy centrada en apelar a las emociones de los votantes», defiende Soler.

Un discurso, el del partido socialista, que desde la perspectiva de Pedro Riera está muy gastado. «Se va a azuzar mucho el fantasma de los gobiernos con Vox, es un discurso que ya está amortizado. Hay gente que vota a los populares y les da igual que formen gobierno con los de Abascal».

SUMAR

Yolanda Díaz, la alternativa

Ante la caída de Podemos, Yolanda Díaz se presenta con su proyecto Sumar como una alternativa a la izquierda del partido socialista. A pesar de la llamada al voto útil por parte del PSOE, Soler estima que Sumar puede encontrar su propio espacio político. «Es un movimiento que puede tener gran capacidad de movilización. Hay muchos ciudadanos de izquierdas que si tienen que elegir entre el PSOE o una coalición siempre se decantarán por esta última».

«El escenario es muy incierto, pero veo muy complicado que llegue a conseguir los escaños que obtenía Podemos. Veremos si los resultados son aceptables en base a restarle apoyos al PSOE», considera Riera.