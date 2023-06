El PP admite que la abstención de Vox en favor de Prohens «no saldrá gratis»

El Partido Popular de Marga Prohens concluyó ayer su ronda de conversaciones con todos los partidos del arco parlamentario para negociar la investidura como presidenta del Govern. Tras el encuentro celebrado ayer en el Parlament con Josep Castells, diputado de Més per Menorca, el portavoz del Partido Popular y diputado, Antoni Costa, advirtió que «estamos negociando solo una abstención, no un pacto de Govern que será en solitario del PP, y el único partido que se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos en este sentido ha sido Vox». Al mismo tiempo, Costa admitió que «evidentemente esta abstención de Vox no será gratis». «Somos conscientes que los votantes de Vox merecen nuestro máximo respeto», añadió.

Sin embargo, desde el PP no quisieron avanzar en ningún momento qué están dispuestos a ofrecer a Vox para que en segunda votación se abstengan y de esta forma Prohens pueda salir elegida presidenta del Govern a finales de este mes de junio. Costa indicó que todo dependerá de la negociación que se abrirá con Vox esta misma semana para acordar esta abstención. «Los ciudadanos de Balears hablaron en las urnas el pasado 28 de mayo y dijeron con claridad que el Govern debe ser en solitario del PP». Con estas palabras, Costa disipaba cualquier posibilidad de que el partido de extrema derecha pueda entrar a gestionar áreas de Ejecutivo. Los populares descartan también en estos momentos ceder a Vox la presidencia del Parlament, aspecto que deberán tener resuelto antes del día 20, fecha más probable para la constitución de la Cámara Autonómica. De todas formas, desde el PP quieren abordar negociaciones por separado en cada una de las instituciones y, salvo que Vox lo exija, piensan dar libertad a sus dirigentes en Consell de Mallorca y ayuntamientos para negociar sus acuerdos, tal y como recordó el pasado lunes la propia Prohens. Negociación por fases En el PP plantean negociar solo una investidura para poner en marcha la maquinaria institucional con ellos al frente. Se habla de una negociación en dos fases que podría prolongarse hasta después de las elecciones generales del próximo 23 de julio. De igual modo, la posible marcha de Jorge Campos como candidato de Vox Baleares a Madrid también cambiaría el tono de la negociación para la investidura y todo apunta a que resultaría más fácil llegar a acuerdos. Por su parte, Josep Castells, diputado de Més per Menorca, aseguró tras salir del encuentro con el PP que su voto muy posiblemente será contrario a la investidura por su acuerdo con Vox, pese a que también ha dejado claro que está dispuesto a «llegar a acuerdos puntuales que coincidan con el modelo de Balears que nosotros defendemos». Costa alabó el talante de Castells y se mostró convencido de llegar a acuerdos con él durante la legislatura.