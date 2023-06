De la Concha será la presidenta del Govern en funciones

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación Mae de la Concha será la nueva presidenta del Govern en funciones sustituyendo a Francina Armengol. Un puesto interino sin relevancia a niveles prácticos, ya que la representatividad la ejercerá el nuevo presidente del Parlament cuando este se constituya el próximo 20 de junio.

De la Concha reemplazará en el cargo a Francina Armengol a partir del lunes 19 de junio, fecha en la que se hará oficial la dimisión de esta última al encabezar la lista balear del PSOE en las elecciones generales. Según indica el reglamento, Armengol no puede compatibilizar el cargo de presidenta del Govern y formar parte de la lista balear de los socialistas para el Congreso de los Diputados.

Un cargo, el de presidenta del Govern en funciones, que De la Concha podría ocupar tan sólo una semana, ya que la sesión de investidura de Marga Prohens está prevista para el 27 de junio. En este sentido, la candidata de los populares podría jurar el cargo el 1, 2 o 3 de julio en caso de sacar la sesión de investidura adelante.

Según explicó ayer Negueruela, la ley del Govern y el Estatuto de autonomía establecen que, ante la incompatibilidad del cargo de Armengol con su candidatura a las generales, se activa el mecanismo para elegir un presidente del Govern interino en funciones. Así, en principio el cargo tendría que ser ocupado por el vicepresidente Juan Pedro Yllanes, pero tras su renuncia como diputado, que es un requisito indispensable para ser presidente, quedó descartado. Ante la renuncia de Yllanes, Mae de la Concha sería la siguiente persona en la lista ya que cuenta con el acta de diputada en la Cámara y forma parte del Consell de Govern. Además, teniendo en cuenta que todos los miembros del Consell juraron el cargo el mismo día, la ley establece que se escogerá al candidato con mayor edad, por lo que Mae de la Concha (68 años) sería la persona que cumple con estas condiciones para ocupar la presidencia del Govern.

Último Consell de Armengol

Por su parte, Armengol alargará su mandato como presidenta del Govern hasta el límite que marca el reglamento (19 de junio), fecha en la que deberá dimitir ya que el partido socialista presentará las listas a las elecciones generales.

Así, Armengol dirigirá el último Consell el lunes 19 de junio y acto seguido presentará su dimisión. Un día después, el 20 de junio, se constituirá el nuevo Parlament y se elegirá al presidente del mismo, quien ejercerá la representatividad del cargo por encima de la presidenta del Govern en funciones.

De este modo, la actual consellera de Pesca, Agricultura y Alimentación será la presidenta interina del Govern, pero las funciones del cargo estarán vinculadas a trámites puramente administrativos y burocráticos.

De hecho, Mae De la Concha no presidirá ningún Consell de Govern, ya que el que estaba previsto el 26 de junio no se celebrará al ser un día antes de la sesión de investidura de Prohens. No obstante, a pesar de la poca relevancia del cargo, es una noticia que provocó asombro en el entorno político de las islas.

Respecto a la formación del nuevo Parlament, está previsto que se constituya el martes 20 de junio. Los diputados tomarán posesión del cargo y se elegirá al nuevo presidente de la institución, quien será la figura que ejerza la representatividad hasta que Prohens sea investida como nueva presidenta del Govern. El 26 de junio no se celebrará Consell de Govern y el 27 será la sesión de investidura.