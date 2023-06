El IEE tras las elecciones en Ibiza: «Faltan médicos en todas partes, el catalán es una excusa»

Tras los resultados electorales del 28M, el presidente del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), Marià Mayans, destaca que sus pilares fundamentales son, como siempre, la defensa de «una cultura viva», del medio ambiente y de la normalización lingüística, por lo que pide que los nuevos equipos de gobierno que se conformen velen por estos aspectos: «Hay que hacer por todos los medios posibles que el catalán, o el ibicenco, llámalo como quieras, sea útil y necesario a la hora de vivir en Ibiza». Preguntado por las quejas acerca del requisito lingüístico en la sanidad pública, Mayans, a quien este asunto le toca de cerca porque es sanitario, opina que «se hace mucha demagogia»: «No creo que una vez que alguien ya está en Ibiza tenga impedimentos para aprender catalán en pocos meses o, al menos, para poder entenderlo, si quiere. El problema de la falta de médicos en la sanidad se debe a una planificación muy mala. Cuando yo comencé a estudiar, en el 75, éramos muchos en la facultad y ahora muchos ya están jubilándose. Faltan médicos en todas partes, así que el catalán es una excusa o una forma de dar guerra, pero nada más».

No son pocos los cambios en materia lingüística que pide Vox, partido que puede ser determinante en la investidura de Marga Prohens en el Parlament. Al respecto, el presidente del IEE expresa: «Está claro que Vox quiere eliminar el catalán o, por lo menos, reducirlo al máximo posible, pero sus exigencias dependerán del Govern que haya, de lo que les dejen hacer, porque ellos no son mayoría». Vox llegó a pedir estar al frente de la conselleria de Educación para pactar con el PP, escenario ante el que Mayans no descarta que produzca una nueva situación de conflicto con el profesorado, como ya ocurrió durante el mandato de José Ramón Bauzá y su intento de modelo trilingüe.

Marià Mayans también pide que los nuevos gobernantes tengan en cuenta la cultura popular y la cultura convencional y la potencien, así como que «no se hagan más destrozos» en el territorio y, cuando sea posible, que se reviertan los que ya se han perpetrado. La defensa de la sargantana es otra de las luchas del IEE.

Sobre el contexto actual de producción cultural en la isla, opina: «Se publican muchos libros, la mayoría en catalán, y han surgido grupos que van haciendo sus canciones en esta lengua, creo que un poco gracias al IEE y su Concurs Cançó Nit de Sant Joan. Creo que el momento no es malo, podría ser mejor, pero yo, en principio, lo veo bien».