PP de Ibiza: «Cada voto a Vox es un voto a los socialistas y a los comunistas»

Más de 800 personas han llenado este sábado la carpa que ha montado el Partido Popular en el Recinto Ferial de Ibiza para celebrar su mitin central de la campaña electoral y una paella popular con la presencia de todos los cabezas de lista, incluida la candidata a presidir el Govern balear, Marga Prohens. Además de ella, ha intervenido los candidatos Vicent Marí (Consell), Toni Costa (Parlament), Rafa Triguero (Vila), Marcos Serra (Sant Antoni), Carmen Ferrer (Santa Eulària), Tania Marí (Sant Joan) y Vicent Roig (Sant Josep), quienes, junto con el presidente del PP ibicenco, José Vicente Marí Bosó, han subido al escenario entre vítores.

Las ideas centrales que han defendido son las siguientes: el Govern balear ha ninguneado a Ibiza, sus habitantes se merecen una mejor atención sanitaria y mejores servicios y la gestión de la izquierda se caracteriza por las prohibiciones y los elevados impuestos. El presidente del Consell y Prohens también han tocado el asunto de la okupación («No puede ser que en este país un okupa tenga más derechos que un propietario», ha llegado a decir Vicent Marí) y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones: «Lo eliminaremos de una vez por todas», ha asegurado la política mallorquina, que ha hecho el mejor discurso en el atril (se ha entrenado en el Parlament y en el Congreso).

Para gobernar «en solitario»

Minutos antes de comenzar los parlamentos, en declaraciones a la prensa, Prohens defiende que «no es el momento de hacer experimentos y dividir el voto», en clara alusión a Vox. La líder del PP balear insiste en que nadie se quede sin votar el 28 de mayo con tal de «poder tener mayorías amplias y suficientes» en todas las instituciones: «Vengo aquí a pedir a los ibicencos que hagan historia. Ho tenim a tocar, pero no hay nada hecho». Deja bien claro que quiere gobernar «en solitario» y que el PP responde sólo por su programa.

Durante su intervención, Vicent Marí destaca que Marga Prohens «ha venido más que nadie a Ibiza» y subraya que conoce las necesidades de los ibicencos. «Marga, seremos reivincativos, [desde Ibiza] pero tengo que decir que tú nos entiendes. ¡Y es raro que un mallorquín entienda a los ibicencos!», añade con guasa el presidente del Consell, a lo que Prohens reacciona, como el resto, riendo y aplaudiendo. Marí expresa que la líder del PP balear hará que la mayor de las Pitiusas deje de ser «la isla olvidada».

El presidente señala que la falta de vivienda y la situación de la sanidad pública («con el presupuesto más alto de la historia, está peor que nunca») son los «dos dramas» de Ibiza. Y aunque también lamenta que los alquileres continúan al alza, apunta: «Defendemos el derecho a la vivienda, pero también el de la propiedad privada. ¡Los okupas, fuera en 24 horas!».

Vox no ha sido este sábado el único competidor a batir en el mitin del PP. Tania Marí y Marcos Serra comenzaron sus intervenciones sacando la artillería contra quienes les han hecho la puñeta en sus respectivos municipios. «Hemos pasado cuatro años complicados, marcados por una pandemia que duró dos años y, en Sant Antoni, además, con pactos complicados, imposiciones y chantajes continuos», dijo Serra, que comenzó con un tripartito de centroderecha y acaba la legislatura gobernando en solitario. No obstante, ha presumido de haber cumplido con «más del 80%» de su programa electoral. Tanto él como la alcaldesa Carmen Ferrer mencionan varios puntos de su gestión municipal en estos años para pedir que los ciudadanos vuelvan a depositar su confianza en ellos. Josefina Herrero y Carmen Clapés son de Santa Eulària y, aunque no están afiliadas, vienen al acto porque suelen votar el PP. Señalan que confían en la gestión de Ferrer y no tienen intención de cambiar de voto.

Por su parte, Tani Marí se enfrenta a unas municipales en Sant Joan con una derecha dividida en tres formaciones (más la ultraderecha de Vox) y comienza su discurso con una frase calcada a la de Prohens: «No es hora de hacer experimentos ni de inventos políticos, sino de conformar mayorías sólidas y estables que nos permitan centrarnos en la gestión. En Sant Joan necesitamos un equipo como el que presentamos, (...), que represente al conjunto de un municipio y no un grupito de intereses personales».

Un matrimonio de jubilados y militantes del PP, residente en Sant Llorenç, comenta en una mesa del público que hace falta que las nuevas generaciones participen de la política. En este sentido, ambos valoran la apuesta por una candidata joven como Tania Marí en su municipio, aunque creen que habrá cambios debido a la división de la derecha. Dos jóvenes asistentes son Brian Vélez y Aarón Cárdenas, que se sientan muy cerca del escenario y explican que han venido con ganas de escuchar las propuestas de los candidatos, aunque señalan que todavía no tienen 100% decidido el sentido de su voto.

Muchos de los asistentes se abanican debido al gran calor que hace en la carpa y entre esto, que al final del mitin ya se comienzan a repartir botellas por las mesas y que son cientos de personas reunidas, cada vez es más difícil mantener el silencio en la carpa.

Es fácil localizar a los asistentes jóvenes, precisamente por ser la excepción del público, aunque la capacidad de convocatoria del PP sigue siendo la mayor en Ibiza. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reunió el miércoles (eso sí, era por la mañana y entre semana) a cerca de 200 personas en el Club Diario de Ibiza. Esa vez el amplio dispositivo de seguridad impidió que el grupo ecologista Extinction Rebellion desplegara una pancarta de ‘Prou jets privats’ en las inmediaciones de este diario y, en cambio, sus activistas tuvieron que mostrarla desde un balcón. Este sábado, en cambio, la seguridad en el Recinto Ferial brilla por su ausencia, pues la activista Karen Killeen, de este mismo grupo, alcanza muy fácilmente el escenario justo cuando los candidatos bajan las escaleras tras la foto de grupo inicial. Killeen muestra dos pancartas alertando de la emergencia climática y acto seguido se pasea con ellas entre los comensales, pasando al lado (entre otros) de Abel Matutes Juan, que, como de costumbre, asiste al acto del partido del que llegó a ser ministro.

El primero en intervenir es Marí Bosó, con un discurso vintage que alerta a los allí presentes del fantasma del comunismo. Destaca varias veces la necesidad de escoger entre el PP y «los socialistas y los comunistas del pasado». También carga duro conta los de Abascal: «Cada voto a estos que se envuelven en la bandera y dicen que son muy patriotas pero que no conocen a los ibicencos, cada voto a estos, se llamen Vox, Vix o Vax, es un voto para Agustinet, los socialistas y los comunistas del pasado».

Baño de masas de Triguero

El momento más álgido -con diferencia- del mitin se produce cuando Rafa Triguero sube al escenario. Los vítores de ese momento son los más intensos del acto. Queda claro lo importante que es ganar la plaza de la capital de la isla. «El próximo domingo la ciudad de Ibiza se juega mucho. Esta ciudad se merece más y nuestro proyecto va a recuperar el orgullo y la ilusión de ser ciudadano de Vila. El domingo 28 será el día del fin del señor Ruiz», grita Triguero mientras algunos corean «¡Alcalde, alcalde!» en algunos momentos, sobre todo los integrantes de su candidatura, que ovacionan de pie desde una mesa del final de la carpa.

En clave autonómica, Tania Marí, habitual interrogadora de la consellera de Sanidad [Patricia Gómez] en el Parlament, señala: «Necesitamos que Marga Prohens sea la próxima presidenta del Govern balear para recuperar la sanidad pública desmantelada por Francina Armengol. No puede ser que los ibicencos estemos abandonados, sin médicos, sin enfermeras y sin unos servicios sanitarios de calidad». Sin embargo, acto seguido carga contra los impuestos: «Ya sabemos lo que ofrece la izquierda: impuestos, prohibiciones y pactos surrealistas».

Toni Costa también pide bajar los impuestos justo después de apostar por mejorar la sanidad, la educación o la vivienda.