Apesteguia: «El PP no quiere aislar a la ultraderecha y votaremos en contra»

Lluís Apesteguia y Maria Ramon, en nombre de Més per Mallorca comenzaron la reunión con Marga Prohens y Toni Costa proponiendo un acuerdo para «aislar a Vox». No obstante, según el coordinador de la formación nacionalista, «el PP no está dispuesto a aislar a Vox de las instituciones y, por ello, vamos a votar en contra de la abstención».

Apesteguia argumentó que Prohens les pidió que se abstuvieran en su investidura. No obstante, cuando le pidieron aislar a la formación de extrema derecha, la líder del PP contestó que tenían intención de hablar con todos los grupos parlamentarios. «Era nuestra línea roja para poder abrir un escenario extraordinario», en relación a una posible abstención. Hay que recordar que Més estaba barajando esta abstención, siempre y cuando tuviera el compromiso de que Vox no estaría en el Govern. Prohens ha vuelto a declarar que quiere un Ejecutivo en solitario. Pese a ello, Apesteguia indicó que su voto en contra de la investidura es «nuestro voto natural». El líder de Més también señaló que espera «que en esta tierra no haya gente de Vox gestionando conselleries» y añadió que si es así, su partido responderá «con la máxima contundencia y beligerancia».