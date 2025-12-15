Huspy sacude el ladrillo en Ibiza: la ‘scale up’ dubaití que quiere liderar el mercado español en dos años

Los teléfonos de los asesores inmobiliarios en Ibiza echan humo. Llamadas, whatsapps, correos, visitas encadenadas. Y, cuando por fin suena el móvil en pleno domingo, muchos hacen lo que haría cualquiera: lo ignoran. Pero, Huspy, la PropTech nacida en Dubái que acaba de aterrizar en la isla, quiere convertir precisamente ese momento —esa llamada perdida de un comprador potencial— en el símbolo de todo lo que está intentando cambiar en el sector. «Estamos en 2025, no en 1998», dispara su Deputy CEO, Ziad Nassar. «El sector no ha innovado y seguimos comprando y vendiendo casas casi igual que hace décadas. Sólo ha cambiado el lugar donde empieza el proceso: antes era una revista, ahora es un portal».

De la agencia de barrio a la ‘revolución PropTech’

Huspy se define como una empresa tecnológica de servicios inmobiliarios, una PropTech en sentido literal. Nassar evita la palabra “startup”: «No somos una startup, somos una scale up. Tenemos más de 700 empleados, unos 200 en España, hubs tecnológicos en Dubái y Madrid y estamos respaldados por fondos como Sequoia Capital, Founders Fund o Balderton Capital». La compañía, lanzada en Dubái en 2020, se propone algo más ambicioso que añadir una app a una inmobiliaria tradicional: redefinir el proceso completo de compra y venta de viviendas. «No se trata de poner una capa digital sobre un negocio de siempre», explica Ziad, «se trata de cambiar de verdad los procesos».

«No somos una 'startup', somos una 'scale up'. Tenemos más de 700 empleados, unos 200 en España, hubs tecnológicos en Dubái y Madrid y estamos respaldados por fondos como Sequoia Capital, Founders Fund o Balderton Capital» Ziad Nassar — CEO de Huspy

Tecnología para las personas

En un momento en el que la inteligencia artificial amenaza con automatizar media economía, Huspy se cuida de lanzar un mensaje: el asesor colaborador no sobra. «Es el motor de cada transacción y nuestro objetivo es capacitarlo de la mejor manera posible con tecnología», asevera Nassar. Con Huspy el asesor pasa a colaborar con una infraestructura que le respalda mientras que sus clientes se benefician de un proceso más claro y ágil. Ese es el impacto tangible: un mercado que funciona mejor para todos.

«No creemos que la gente esté lista para comprar una casa como compra una pantalla por internet», reconoce Nassar. «La presencia de un experto sigue siendo clave. Lo que hace la tecnología es armar a ese profesional: hacerlo más eficiente, mejorar el servicio, aumentar la transparencia». Hoy un asesor medio necesita sobrevivir entre CRMs, excels, documentos de Word, papeles, calendarios… «En un mundo en el que lo manejamos todo desde el móvil, no tiene sentido que un profesional tenga que vivir encadenado al ordenador y a los folios», sostiene.

En ese contexto, Huspy ha puesto el foco en uno de los mercados más calientes —y más particulares— de España: Ibiza. «Para nosotros Ibiza es un nanomercado. Hablamos de unas mil y pico transacciones de vivienda al año», describe Nassar. «La mayoría de operaciones se hacen con compradores extranjeros y, casi siempre, en colaboración entre dos empresas: una pone el comprador, otra el vendedor. Vemos mucho movimiento en la parte alta del mercado porque es donde hay más capacidad de pagar», admite. «Pero esa no es la parte más grande ni en Ibiza ni en el resto de España. Y mientras, la brecha entre lo que se pide en los portales y lo que se cierra en el registro no deja de crecer». Es decir: los vendedores miran internet y suben el listón, los compradores miran su bolsillo y frenan. El resultado es un mercado cada vez más tensionado.

IA como copiloto del asesor

La respuesta de Huspy pasa por meter inteligencia artificial en cada fase del proceso, pero siempre al servicio del humano. «Desarrollamos la IA por módulos», explica Nassar. «Uno está centrado en ayudar a nuestros clientes —los asesores colaboradores— a captar mejor y gestionar mejor las propiedades. Herramientas que les permiten ajustar una vivienda para maximizar sus opciones de venta en el menor tiempo posible y al precio más realista».

Del lado del comprador, la IA ayuda a filtrar expectativas: qué tipo de vivienda puede conseguir con su presupuesto, en qué zona y en qué plazos. El siguiente salto, previsto para el primer trimestre de 2026: «Estamos trabajando en una gran actualización de la app que incluirá una asistente de inteligencia artificial capaz de atender las llamadas de compradores cuando el colaborador no pueda coger el teléfono», avanza el Deputy CEO.

España impulsa el crecimiento global de Huspy

España se ha convertido en el principal frente de expansión de la compañía. En agosto de 2024 sólo operaba en Madrid; poco más de un año después, hoy ya lo hace en seis ciudades españolas más: Valencia, Alicante, Dénia, Málaga, Sevilla e Ibiza. En Madrid, ya se mueve mes a mes entre el segundo y el tercer puesto del ranking por ventas. En Valencia, donde aterrizó hace menos de año y medio, asegura que la compañía está siguiendo una trayectoria similar.