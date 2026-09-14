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Rosa Castells: «Ibiza20 ayuda a buscar ideas para aplicar a negocios y empresas»
Ibiza 20, la cita del talento digital es un encuentro sobre cultura digital, comunicación y creatividad para conocer qué está pasando, qué viene y, sobre todo, qué podemos aplicar a negocios y empresas.
Precio especial hasta el 20 de septiembre
Se celebrará en el Club Diario de Ibiza el jueves 22 de octubre
Redacción
El Club Diario de Ibiza acogerá el jueves 22 de octubre la primera edición de Ibiza20, un encuentro sobre cultura digital, comunicación y creatividad. Entre los ponentes están profesionales de compañías como Google, Canva, Bizum, CaixaBank y LLYC.
Después de 14 ediciones de Formentera20, ¿por qué da el salto a Ibiza?
Porque es el momento de evolucionar. Después de 14 ediciones hemos creado una comunidad, una manera de hacer y una experiencia que ahora queremos hacer crecer. Ibiza20 recoge toda esa trayectoria. Cambiamos de isla, ampliamos el proyecto, pero mantenemos la esencia.
¿Por qué Ibiza?
Porque Ibiza tiene una enorme capacidad de atracción, pero también mucho talento, empresas y profesionales con ganas de estar al día y conectar. Queremos traer profesionales de primer nivel, acercar nuevas tendencias y crear conexiones que puedan ser útiles para las empresas y profesionales de la isla.
¿Qué es Ibiza20?
La cita del talento digital. Un encuentro sobre cultura digital, comunicación y creatividad. Charlas, debates y networking para conocer qué está pasando, qué viene y, sobre todo, qué podemos aplicar a negocios y empresas.
Alto nivel de los expertos en Ibiza20
¿Qué diferencia Ibiza20 de otros encuentros profesionales?
Diría que dos aspectos fundamentales: el nivel de los profesionales y la proximidad. El alto nivel de los expertos es uno de los grandes valores de Ibiza20. Cuidamos mucho la selección: todos tienen que ser excepcionales en lo que hacen y tener experiencia real que compartir. Y, al mismo tiempo, mantenemos un formato cercano que facilita el contacto directo. No queremos una gran distancia entre escenario y público. Escuchas una charla y después puedes conversar con esa persona. Las charlas abren ideas que continúan fuera de la sala.
Esta edición cuenta con profesionales de grandes compañías.
Sí. Nos acompañan referentes de compañías como Google, Canva, Bizum, CaixaBank o LLYC. Pero para mí lo importante no es solo la marca que representan, sino las personas que hay detrás. Queremos que compartan su experiencia real: qué están haciendo, qué les funciona, qué están aprendiendo y hacia dónde creen que vamos. Buscamos grandes profesionales, pero también personas cercanas, con ganas de compartir y formar parte del encuentro.
¿A quién va dirigido Ibiza20?
A profesionales curiosos que quieran estar al día. Comunicación, marketing, creatividad, empresarios, emprendedores, directivos… No hace falta trabajar en el sector digital. Basta con tener curiosidad, querer entender los cambios y buscar ideas que puedas aplicar a tu negocio o empresa.
Lazos profesionales, colaboraciones y negocios
Insiste mucho en que los participantes sean activos.
Sí, es un valor que diferencia a este encuentro. Les pido que sean proactivos, que pregunten, que se presenten, que hablen con la persona que tienen al lado. Que sean curiosos. En Formentera20 se han creado lazos profesionales, colaboraciones, negocios y conexiones que todavía perduran. Eso no ocurre si vienes únicamente a sentarte y escuchar. Y a los participantes de Ibiza les pido además que sean grandes anfitriones. Tenemos profesionales que vienen de la Península y de otras islas y queremos que conozcan también el talento y la gente de Ibiza.
Entrada a precio especial hasta el 20 de septiembre
Para asistir a Ibiza 20 es imprescindible adquirir entrada, a través de la web Ibiza20.com. Hasta el 20 de septiembre hay un precio especial. El encuentro sobre cultura digital se celebrará el 22 de octubre en el Club Diario de Ibiza y el 23 de octubre en otros espacios.
¿Qué papel tendrá la inteligencia artificial en Ibiza20?
Estará presente porque ya está transformando nuestra manera de comunicar, crear y trabajar. Pero queremos ir más allá de hablar de IA porque esté de moda. Queremos conocer experiencias reales y debatir qué está cambiando y, sobre todo, qué papel tendremos las personas.
¿Qué puede aportar Ibiza20 a Ibiza?
Conocimiento, conexiones y nuevas miradas. Queremos acercar a la isla profesionales y tendencias de referencia, pero también poner en valor el talento que ya existe aquí. Queremos que Ibiza forme parte de Ibiza20.
El ‘networking’ tendrá mucho peso.
Sí, porque forma parte del proyecto, no es un añadido. Después de las charlas y el debate el jueves 22 de octubre en el Club Diario de Ibiza tendremos una fiesta networking y el viernes continuaremos con actividades. Queremos que haya tiempo para conversar. Muchas veces una charla despierta una idea y la conversación posterior hace que esa idea crezca. A veces, todo empieza con una idea o una conexión.
Conexiones que continuan en el tiempo
¿Qué mensaje y qué sensaciones le gustaría que se llevara quien participe en Ibiza20?
Primero, que piense: ‘Ha valido la pena venir’. Que se lleve una idea que pueda aplicar, algo nuevo que haya aprendido, una conversación interesante o una conexión que pueda continuar después. Pero también quiero que Ibiza20 sea uno de esos encuentros a los que quieres volver. Que no se quede únicamente en un buen recuerdo, sino que genere relaciones, ideas y conexiones que continúen en el tiempo.
¿Ibiza20 nace para quedarse?
Por supuesto. La intención es que tenga continuidad y se convierta en una cita de referencia en Ibiza en cultura digital, comunicación y creatividad. Esta primera edición es el comienzo.
¿Cómo está siendo la acogida en Ibiza?
Muy buena. Quiero agradecer especialmente a Diario de Ibiza, como media partner, por creer en Ibiza20 e implicarse en el proyecto desde el inicio. Y también al empresariado, empresas, instituciones y profesionales de la isla que se están sumando y apoyando esta primera edición. Ibiza20 quiere crecer desde Ibiza y con Ibiza.
Personalmente, ¿qué significa para usted esta nueva etapa?
Mucha ilusión y responsabilidad. Después de 14 ediciones no se trata simplemente de cambiar Formentera por Ibiza. Hay una historia, una comunidad y una forma de hacer que quiero conservar. Ibiza20 es una nueva etapa construida sobre todo lo aprendido en Formentera20.
¿Qué le diría a alguien que todavía está pensando en asistir a Ibiza20?
Que vaya con curiosidad. Que escuche, pregunte, se presente y converse. Que aproveche las charlas, pero también todo lo que sucede alrededor de ellas. En Ibiza20 todos tenemos algo que aportar.
Más información y contacto:
Mail: hola@ibiza20.com
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