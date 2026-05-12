World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Mucho más que escalada: así será la experiencia alrededor de la Copa del Mundo en Alcobendas
La cita internacional contará con una zona de ocio pensada para disfrutar de las jornadas de competición, con ‘foodtrucks’, DJ, activaciones y distintas experiencias de marca
Bego Contreras
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 convertirá Alcobendas en uno de los grandes puntos de encuentro de la escalada internacional del 28 al 31 de mayo. Pero la competición no será lo único que ocurra esos días en el recinto.
Durante cuatro días, el recinto combinará la competición con distintos espacios pensados para que el público pueda disfrutar del ambiente del evento entre clasificatorias, semifinales y finales.
La explanada del polideportivo José Caballero reunirá a algunos de los mejores escaladores del mundo en bloque y velocidad. Y entre prueba y prueba, el público podrá recorrer la Fun Zone y seguir el pulso del evento desde diferentes puntos del recinto, con música y propuestas que irán dando vida a cada jornada.
‘Foodtrucks’, música y ambiente de festival
La Fun Zone contará con diferentes foodtrucks con opciones variadas para comer, picar algo o simplemente hacer una pausa entre sesiones de competición. Habrá propuestas muy distintas, desde hamburguesas como las de Hambre Lobo o HYPE hasta opciones veganas de The Veggie Point, pasando por las tortillas artesanas de Tortillas Monalisa o los arroces de Escudellar Arroz.
También estará presente MFT Eventos con distintas propuestas de street food pensadas para acompañar las jornadas de competición.
La idea es que el público pueda encontrar alternativas para descansar un rato o seguir el ambiente del evento sin salir del recinto. Una propuesta variada que busca acompañar el ambiente del evento durante todo el día, tanto para quienes vayan siguiendo la competición desde primera hora como para quienes se acerquen únicamente a las semifinales o finales.
A eso se sumará la música en directo. El encargado de poner música al evento será el DJ italiano Andrea Ciscato, conocido como DJ C15K1, habitual en competiciones y festivales internacionales vinculados a la escalada. Junto a él estará Simone Reina como speaker del evento, acompañando las diferentes jornadas de competición y poniendo voz al ambiente que se vivirá.
Experiencias
Además de la música y la oferta gastronómica, diferentes marcas estarán presentes con propuestas interactivas dirigidas al público asistente.
Quienes no puedan asistir en directo también podrán seguir la competición gracias a la retransmisión de Eurosport.
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