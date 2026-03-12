Leslie Romero: “Tuve que empezar desde cero y ganarme mi lugar en la escalada española”

La escalada de velocidad se ha convertido en una de las disciplinas más espectaculares y llamativas para el gran público. En España, una de sus grandes protagonistas es Leslie Romero, diploma olímpico en París 2024 y una de las más rápidas del circuito. La escaladora será una de las figuras a seguir en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que del 28 al 31 de mayo reunirá en Alcobendas a algunos de los mejores especialistas del planeta. “Me hace muchísima ilusión competir en Madrid. El año pasado fue un gran evento y era increíble ver el ambiente que se generó alrededor de la escalada”, confiesa.

Nacida en Venezuela (San Juan de los Morros, 1998) y asentada en Alicante, a sus 27 años Romero se define como “una persona muy luchadora” y reconoce que la determinación ha sido clave en su trayectoria. “Desde pequeña me he marcado objetivos competitivos en la escalada y he trabajado mucho para conseguirlos, superando muchos obstáculos por el camino. También me considero una persona honesta y muy determinada cuando quiero lograr algo”.

El gran salto internacional con España

La progresión de Leslie Romero dentro del circuito internacional ha sido constante en los últimos años. “Desde que empecé a competir por España he tenido resultados importantes a nivel internacional. También fui la primera mujer española en clasificarse para unos Juegos Olímpicos en velocidad y una de las primeras en alcanzar finales en campeonatos internacionales de gran nivel”.

Romero reconoce que su llegada a España fue clave para su desarrollo deportivo. “Cuando competía por Venezuela ya sabía que tenía potencial, pero me faltaba apoyo para poder dar ese salto. Llegar a España me abrió muchas puertas. Cuando el talento se combina con apoyo, estructura y un buen equipo de trabajo, los resultados llegan”.

Para la escaladora, ese respaldo ha sido fundamental: “Siempre hago mucho énfasis en el apoyo. Contar con una federación, con un equipo técnico y con el desarrollo que está teniendo la escalada en España ha sido clave para mi crecimiento como deportista”.

Lo que dejó atrás en Venezuela

El recorrido personal de Leslie Romero está marcado por su historia entre Venezuela y España. “Mi vida está muy marcada por ese proceso. Me formé como deportista en Venezuela y allí aprendí muchos valores que hoy me ayudan a aprovechar mejor todas las oportunidades que tengo en España. Al principio fue bastante duro porque llegué sin tener un nombre dentro de la escalada española. Tuve que empezar prácticamente desde cero, ganarme mi lugar y construir mi camino poco a poco”.

A ese reto deportivo se sumó el personal ya que “supuso dejar a mi familia atrás, adaptarme a una cultura diferente y aprender a vivir sola. Probablemente esa ha sido la parte más difícil. Hoy miro atrás y no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Todo ha sido parte del camino para poder perseguir mis sueños”. Ese aprendizaje también ha marcado su forma de afrontar la competición.

La experiencia olímpica y la presión posterior

De todo este recorrido, la carrera de Romero tocó un momento especial en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó entre las ocho mejores de la competición. “París fue un sueño hecho realidad. Después de muchos años de esfuerzo, sacrificios y cambios, poder estar allí significó muchísimo para mí. Solo clasificarme ya era un logro enorme, pero además poder llegar a la final fue como la cereza del pastel. Experimentar lo que significa disputar una final olímpica me dio una perspectiva muy valiosa para el futuro”.

Y dicen que lo difícil es mantenerse en la cima… “2025 fue un año bastante duro. Hicimos muchos cambios, entre ellos cambiar de entrenador. Empecé a trabajar con el entrenador de la campeona olímpica y eso para mí también supuso mucha presión. Sentía que después de los Juegos había dejado el listón muy alto y que tenía la responsabilidad de hacerlo aún mejor. Con el tiempo entendí que esa presión me la estaba imponiendo yo misma. Creo que a muchos deportistas nos pasa: siempre queremos más, pero el tiempo también te enseña paciencia”. De esta cuestión, Alberto Ginés también podría escribir un libro.

Leslie Romero se define como “una persona muy luchadora” / Cedida

Alcobendas, una cita especial en casa

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 reunirá en Alcobendas a finales de mayo a algunos de los grandes nombres de la especialidad. “Será una competición internacional de primer nivel y vendrán algunos de los deportistas más rápidos del mundo. Poder competir en casa siempre es muy especial. Sentir el apoyo del público español y poder mostrar de cerca todo el trabajo que hacemos es algo que me motiva muchísimo”. Además, el evento tendrá un significado personal añadido… “Seguramente estará mi familia, y eso para mí tiene un valor muy especial”.

En Alcobendas, Leslie Romero se encontrará con la actual poseedora del récord mundial y oro olímpica, la polaca Aleksandra Miroslaw, de quien reconoce que es un referente y con quien entrena prácticamente a diario. “Desde pequeña me ha inspirado mucho. Para mí ya era un sueño poder competir con ella, y ahora además tengo la oportunidad de entrenar con ella desde la temporada pasada. Cuando ves de cerca a una campeona así, entiendes todos los sacrificios que hay detrás de esos resultados”.

Admiradora de Marc Márquez y Rafa Nadal

Romero también encuentra inspiración fuera de su deporte. “Admiro mucho a Marc Márquez por su capacidad de superación y su mentalidad de trabajo, y Rafa Nadal también es un gran referente para mí, por todo lo que representa en el deporte: esfuerzo, humildad y constancia”.

De Nadal, seguramente haya tratado de absorber esa fortaleza psicológica ya que, como Romero explica, “la escalada de velocidad es un deporte muy mental. En competición intervienen muchos factores y no siempre puedes hacer una subida perfecta. Por eso es clave tener una mente fuerte, saber adaptarte a cada situación y reaccionar rápido”.

“Cuando tus objetivos son tan grandes como ganar un Campeonato del Mundo o unos Juegos Olímpicos, el trabajo mental se vuelve tan importante como el físico…”. Y es que su mente ya está puesta en 2028. “A partir del año que viene comenzará el proceso de clasificación para Los Ángeles 2028. El objetivo principal es volver a clasificarme y, una vez allí, aspirar a mejorar los resultados de París”. Alcobendas será una buena oportunidad para seguir afinando su preparación de cara a ese proceso de clasificación olímpica.