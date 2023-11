VALIE EXPORT, fugint del masclisme vienès

Una de les artistes pioneres en analitzar les polítiques de gènere. Aquesta és la descripció esquemàtica de VALIE EXPORT (nascuda com a Waltraud Lehner i Waltraud Höllinger en casar-se), una de les protagonistes del mes denovembre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), dedicat a les artistes que es dediquen a la performance.

Aquesta, però, no és l’única disciplina a què es dedica l’austríaca, que també treballa les vídeo instal·lacions, cinema, animacions per ordinador, fotografia, escultura i publicacions sobre art contemporani. En totes les seues feines aborda temes com la identitat, el sexe i el cos com a forma d’expressió.

Fins el 14 anys es va criar a un convent i més tard va formar-se a l’escola d’arts i oficis de Linz. Les primeres accions com a artista les va fer dins del moviment vienès dels anys 60, on era una de les poques dones i que tenia com a objectiu, emprant el cos, incomodar la societat austríaca. Farta del masclisme del moviment, es va passar a l’accionisme feminista. Va reflexionar profundament sobre el paper històric de la dona en el món de l’art. El seu nom artístic, VALIE EXPORT, que exigeix que s’escrigui en majúscules, el va adoptar l’any 1967, refusant els cognoms del seu marit i el seu pare. Entre les seues obres més famoses destaquen les ‘performances de guerrilla’