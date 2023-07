Celebrant el centenari Vallverdú

Josep Vallverdú i Aixalà (ciutat de Lleida, 1923). L’any 1954 va guanyar el concurs estatal de novel·la juvenil d’aventures convocat per una editorial d’Alcoi, amb ‘Las cinco vidas del «Nereo»’. El 1960 va publicar el seu primer llibre en català, ‘El venedor de peixos’. L’any 1963 va guanyar la primera convocatòria del Joaquim Ruyra amb ‘L’abisme de Pyranos’, publicat com ‘Trampa sota les aigües’. El 1968 va escriure ‘Rovelló’, que va guanyar el Josep Maria Folch i Torres i de la qual se n’han fet una trentena d’edicions. Amb el fotògraf Ton Sirera va realitzar entre 1968 i 1978, la col·lecció de llibres gràfics ‘Catalunya visió’, un viatge per Catalunya.

L’any 1970 va tornar a guanyar el Folch i Torres, amb ‘En Roc drapaire’ (1971). Va ser professor a la nova Universitat de Lleida mentre seguia publicant: ‘L’home dels gats’ (1972), ‘Bernat i els bandolers’ (1974), ‘Un cavall contra Roma’ (1975), ‘Els inventors dels fantasmes’ (1977)... I assajos i novel·les per a adults. Va ser finalista del premi Josep Pla dos cops: ‘Proses de Ponent’ (1970) i ‘Indíbil i la boira’ (1983). El 1978 va figurar a la llista d’Honor del Premi Andersen, amb ‘En Mir, l’Esquirol’ (1978). Els reconeixements es van anar succeint: Crítica Serra d’Or de literatura infantil i juvenil (1980), Llista d’Honor del Premi CCEI (1981), Premi Nacional del Ministeri de Cultura (1982), Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil de l’any (1982) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1989). L’any 1991 va ingressar a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i el 95 es va iniciar la publicació de la ‘Biblioteca Vallverdú’, la seua obra juvenil completa. El 1997 va ser nomenat president d’Honor del Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana, organitzat per l’AELC. L’any 2000 va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla d’Honor de la Universitat de Lleida i d’Ocon Films i Enciclopèdia Catalana van iniciar l’adaptació en dibuixos animats de la sèrie de novel·les ‘Rovelló’. L’any 2004 va ser nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida i el 2012 guardonat amb el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. L’any 2019 va rebre la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya i des de 2020 és fill predilecte de Lleida.