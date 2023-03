A classe amb pintura, escultura i ceràmica

Pintar, esculpir i treballar la ceràmica. Descobrir aquestes disciplines que protagonitzen els tres primers mesos del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES) és l’objectiu de les activitats que proposa l’almanac en les seues darreres pàgines. Un seguit d’activitats per a totes les etapes educatives que es poden fer a classe per conéixer una mica més en profunditat les dones artistes que protagonitzen el primer trimestre: Maruja Mallo, Remedios Varo i Ángeles Santos Torroella (pintura), Marina Vargas, María Oriza Pérez i Louise Bourgeois (escultura) i Mónica García del Pino, Mariko Wada i Angelina Alós Tormo (ceràmica).

Per treballar la pintura, el calendari proposa des de pintar amb els dits, per als més petitons, pintar a les fosques guiant-se per les emocions els d’Infantil, analitzar obres de Maruja Mallo a Primària o comentar un documental de la seua vida en el cas dels adults. Les activitats del mes de febrer inclouen descobrir els artistes de la zona en què visquin els escolars, crear peces amb l’argila i, fins i tot, que els estudiants es converteixin en un jurat que ha de decidir, en una activitat fictícia, quina de les propostes d’escultures que han arribat per col·locar a l’entrada del centre trien: ‘Flor d’hivern II’, de María Oriza, ‘Antínoo (última materia)’, de Marina Vargas o ‘Eyes’, de Louise Bourgeois. Peces, totes elles de les que se’ls donen tots els detalls i que hauran d’analitzar abans de prendre una decisió. El mes de març, destinat a les artistes del món de la ceràmica, comença proposant als menors de tres anys que els llegeixin el llibre de Frida Kahlo de la col·lecció ‘Petita i gran’ i tractar d’emular l’artista creant obres amb objectes de colors. Als alumnes dels instituts els proposa investigar sobre les artistes de la ceràmica i muntar una exposició al centre amb algunes de les peces que han descobert. En el cas dels adults va més enllà i els anima a crear la seua pròpia rajola artística de ceràmica.