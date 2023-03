Angelina Alós Tormo, l’artista de la ceràmica que va arribar a tot el món

La ceramista i professora Angelina Alós Tormo (València 1917- Barcelona 1997) és una de les protagonistes del mes de març, dedicat a les artistes de la ceràmica, del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

Va néixer a una família d’artistes i també es va formar com a violoncel·lista, però finalment va deixar la música en un segon lloc per a poder dedicar-se plenament i professional a la ceràmica. L’any 1946 va acabar els seus estudis de pintura, art i decoració i va obtenir una plaça com a professora, feina a la qual es va dedicar fins a 1984. Simultàniament, però, va fer una gran carrera com a ceramista. A principis dels 50 va establir el seu taller-estudi a la ciutat d’Esplugues.

Fou una artista avançada al seu temps, ja que llavors aquest art l’exercien principalment els homes. L’obra d’Alós, que era poc convencional, fou precursora i va acabar esdevenint un referent per a artistes posteriors. Va produir peces de menor format i també grans murals, exposant a sales de Barcelona, Madrid, Cuba, Roma o Nova York, entre d’altres. Les seues obres, caracteritzades pels esmalts blaus, es poden trobar a museus nacionals i internacionals.