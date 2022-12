Contes per exorcitzar els tabús

Parlar a classe sobre maltractaments, abusos sexuals, masclisme, nous tipus de famílies... No és fàcil. Així els hi ho feien saber els propis docents als responsables del Centre d’Estudi i Prevenció de les Conductes Addictives (Cepca) molts cops quan anaven a impartir algun taller. Aquest és l’origen del projecte ‘No més silenci! Contes per parlar’ que aquest organisme i el Consell d’Eivissa varen anunciar aprofitant el 25N Dia Mundial per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Tots els centres educatius d’Infantil i Primària d’Eivissa han rebut en les darreres setmanes una bossa amb dotze contes que expliquen de forma comprensible aquests conceptes que semblen encara una mica tabú quan es parla dels més petits. Contes protagonitzats, molts d’ells, per boixos i boixes com ells que passen per situacions complicades (abusos sexuals, la separació dels pares, testimonis de violència masclista...) i que són una eina perfecta per introduir aquests temes a classe de forma divertida. ‘Selecció de contes per treballar la violència de gènere als centres educatius’, porta com a subtítol aquesta iniciativa, que recull relats destinats des de petits de sis anys a preadolescents de tretze.

«L’objectiu d’aquesta proposta és donar als professionals dels centres educatius materials per crear un espai on es pugui educar en relacions sanes, afectives, respectuoses, igualitàries i sense cap tipus de violència», detalla el petit dossier que el Cepca ha elaborat per facilitar el treball a les aules amb aquests llibres, que s’han entregat als responsables de coeducació de cada un dels centres. «Pensam que a través de la lectura es poden obrir espais de reflexió, discussió i visibilització de temes que estan a l’abast dels nens i nenes des de ben petits, ja sigui per tenir-los a prop seu o per la informació que reben de canals i mitjans de comunicació», continua la presentació del dossier, que comença explicant una mica els temes de que se n’ocupen els dotze contes que han seleccionat i que es centren en quatre blocs. El primer, la violència de gènere en l’àmbit familiar: «violència psicològica i física amb els nens i nenes com a protagonistes», contes on es descriuen «els primers indicis dels nens que són víctimes, les seues pors, preocupacions i emocions». «Dret a dir no!» és el segon bloc que treballa «la importància del consentiment sobre el propi cos i respecte als cossos dels altres», uns relats amb què es busca «dotar els alumnes de les habilitats socials per a reconèixer l’abús i les diferents situacions de risc i així poder ser menys vulnerables». Un altre dels objectius és «visibilitzar diferents models de família així com també l’afrontament a les separacions o divorcis» i, per últim, «desmitificar la idea d’amor romàntic, descrivint la dinàmica de la violència com una espiral ascendent».

El dossier destaca que els centres educatius són «un espai privilegiat» per detectar senyals que puguin alertar sobre violència a les llars i per protegir els escolars. A més, recorda la importància de la figura dels docents. A més, detalla alguns senyals que poden ajudar-los a detectar aquestes situacions: blaus al cos, cansament, dolors abdominals constants, baixa autoestima, pors excessives, actituds defensives quan s’acosta un adult, dificultats cognitives, absentisme, canvis de centre reiterats, sexualització de les seues relacions, comportament molt infantilitzat o tot el contrari, massa d’adult, li costa compartir els materials, és víctima d’assetjament al centre o abusa, manipula i es burla dels altres...

Per últim, el dossier inclou unes indicacions per a les entrevistes amb el propi alumne i la seua família i un llistat de recursos on poden recòrrer i derivar aquells casos que es poden haver detectat arran dels contes.

Els dotze contes

Quan marxaran aquests?

Ute Krause (7-9 anys)

Situacions quotidianes de famílies actuals: una família reconstituïda, canvis de casa freqüents, problemes de convivència entre els seus nous membres. L’esforç d’adaptació dels fills i de les filles per aconseguir la felicitat dels seus progenitors i d’ells mateixos.

Los hombres no pegan

Beatriz Moncó Rebollo (7-9 anys)

La història de dos nous amics i vesins, dues famílies amb diferents realitats, masculinitats i educacions. Violència masclista física manifesta que és percebuda i denunciada pels seus veïns...

Les cortines d’aire

Fundació Vicki Bernadet (8-10 anys)

Aquest conte sobre abús sexual és protagonitzat per tres nens que es fan preguntes sobre el món que els envolta i el lloc que hi ocupen. Els seus lectors podran empatitzar i identificar-se amb ells i els i les mestres podran sensibilitzar-se sobre aquest tema amb recursos didàctics i pràctics sobre els sentiments i la diferenciació entre «secrets bons i dolents».

La niña silencio

Cècile Roumiguière (8-10 anys)

Des de l’àmbit escolar es reconeixen signes de violència en la llar pel comportament d’una alumna a classe. Amb molt d’esforç els tutors aconsegueixen parlar amb ella descobrint que se sentia culpable dels maltractaments rebuts.

La Violeta & co. canvien el món

Raquel Díaz Reguera (des dels 6 anys)

El malvat senyor MM escampa unes molestes pòlvores de micromasclisme per tot arreu. Per sort, la Violeta i la seua colla tendran l’habilitat de detectar aquests atacs subtils i podran canviar el món fent petites coses.

Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa

Estela Moreno Bermúdez (7-9 anys)

Des de la metàfora d’un monstre que roba el somriure de Pepuka, aquest conte aborda la violència de gènere per, des de la infància, treballar el bon tracte i l’autoestima. (Inclou una guia didàctica)

Cuando papá y mamá se separan

Emily Menéndez-Aponte (des dels 6 anys)

Ofereix consells per a sobreposar-se als sentiments confusos i solucionar els problemes que es puguin presentar durant una separació o divorci.

El meu cos és meu!

Profamilia (6-9 anys)

Dir que no i protegir-se de contactes desagradables no és fàcil. Els nens i les nenes que se senten segurs de si mateixos tenen més facilitat per dir ben clar el que volen i el que no. Per això és important que tots prenguin consciència dels seus sentiments i del seu cos. Només així podran establir límits.

L’Artur i la Clementina

Adela Turín (fins als 10 anys)

Narra la història d’aquesta parella en la qual a poc a poc la dona va sent víctima de violència psicològica per part del seu marit. L’autoestima de la dona va sent soscavada fins que feliçment reacciona i decideix abandonar la seua parella.

Presentes

Margarita del Pozo (des dels 10 anys)

Narra la història «d’un amor» que paralitza, emmordassa i destrueix davant un món espectador que el contempla, mira a un altre costat i calla.

L’impermeable de l’Aurora

María Márquez (10-13 anys)

El pare d’Aurora arriba cada tarda a casa i terroritza a la nena i la seua mare. La mare com a símbol li regala a Aurora un impermeable perquè la protegeixi. «Aconseguirà la mare d’Aurora reunir el valor suficient per fer fora el monstre de les seues vides?». (Inclou guia didàctica).

La perra, la cerda, la zorra y la loba

Luis Amavisca y Marta Sevilla (12 anys)

Reflexió sobre el masclisme en el llenguatge i la falta de protagonisme de personatges femenins en els contes i la resta de la literatura.