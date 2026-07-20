Qué puedes hacer (y qué no) para ahorrar en la factura de la luz este verano

El verano ya está aquí y, con él, uno de los momentos del año en que el consumo eléctrico se dispara más. El aire acondicionado funciona durante más horas, la nevera trabaja al máximo rendimiento y los ventiladores se convierten en un imprescindible. Esto se nota en la factura de la luz.

Para pagar menos no hace falta pasar calor. Una parte importante del ahorro depende de pequeños cambios en los hábitos diarios y de utilizar de forma más eficiente los electrodomésticos y dispositivos que tenemos en casa.

El aire acondicionado no tiene por qué disparar el consumo

La climatización concentra buena parte del consumo energético durante los meses de calor, pero también es donde existe mayor margen para ahorrar.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que bajar el termostato al mínimo enfriará antes la vivienda. En realidad, el equipo tarda prácticamente lo mismo en alcanzar la temperatura deseada y solo trabaja con una mayor intensidad, incrementando el gasto eléctrico. La temperatura recomendada para mantener el confort y la eficiencia se sitúa entre 24 y 26 grados. De hecho, variar un solo grado puede suponer un ahorro cercano al 7% en climatización.

Muchos equipos actuales incorporan además funciones que ayudan a reducir el consumo. Los modos ECO, AUTO o SLEEP, junto con la programación horaria, permiten adaptar el funcionamiento del aparato a los momentos en los que realmente hace falta, adaptándolo a tu rutina y evitando horas de uso innecesarias.

Antes de que llegue la época de mayor uso también conviene revisar los filtros y comprobar que las salidas de aire estén limpias. Un mantenimiento básico mejora el rendimiento del aparato, prolonga su vida útil y evita que tenga que consumir más energía para ofrecer el mismo resultado.

La nevera influye más de lo que parece

La nevera es uno de los pocos electrodomésticos que permanece funcionando las 24 horas del día y, aunque no resulte tan obvio, durante el verano trabaja con un esfuerzo adicional debido al calor ambiental y al cambio térmico que se genera cada vez que se abre la puerta, mucho más significativo que en invierno.

Los fabricantes recomiendan mantener el frigorífico entre los 4 y 6ºC y el congelador a -18ºC, evitar introducir alimentos calientes y abrir la puerta únicamente el tiempo imprescindible. En los modelos que generan escarcha, descongelar cuando sea necesario también ayuda, pues la acumulación de hielo puede incrementar el consumo hasta un 30%.

La nevera es uno de los pocos electrodomésticos que funciona las 24 horas y durante el verano trabaja con un esfuerzo adicional debido al calor. / Endesa

El ahorro invisible está en los pequeños hábitos

No todo el consumo procede de los grandes electrodomésticos. Los aparatos en modo ‘stand by’, los cargadores enchufados y los dispositivos que permanecen conectados permanentemente generan el llamado “consumo fantasma”, que puede representar alrededor del 6% del gasto eléctrico de un hogar. Utilizar regletas con interruptor o desconectar aquellos equipos que no se estén utilizando es una de las medidas más sencillas para reducir la factura, y puede aplicarse todo el año.

También ayudan otros gestos cotidianos: aprovechar la luz natural, sustituir las bombillas tradicionales por iluminación LED, utilizar los programas ECO de lavadoras y lavavajillas o poner en funcionamiento estos electrodomésticos únicamente cuando estén completamente llenos. Son cambios pequeños que acumulados a lo largo del año tienen un impacto significativo sobre el consumo.

Una casa más fresca sin consumir más

Más allá de la climatización, preparar la vivienda para hacer frente al calor también puede marcar la diferencia.

Bajar persianas durante las horas de máxima insolación, utilizar cortinas claras, ventilar por la mañana y al anochecer, usar ventiladores para distribuir mejor el aire, revisar el sellado de puertas y ventanas para evitar la entrada de calor del exterior y pintar las paredes del edificio con tonos claros y pinturas aislantes que reflejen la luz solar son algunos trucos que ayudarán a mantener la estancia fresca.

Entender la factura también ayuda a ahorrar

Además de adoptar hábitos más eficientes, entender la factura de la luz es esencial, pues aunque hay muchos conceptos en el recibo que el consumidor no puede modificar, existen aspectos sobre los que sí es posible actuar.

Revisar si la potencia contratada se ajusta a las necesidades del hogar, aprovechar las franjas horarias más económicas o elegir una tarifa acorde a la rutina y a los hábitos de consumo de cada vivienda son decisiones que pueden marcar la diferencia a final de mes.

Además de adoptar hábitos más eficientes, entender la factura de la luz es esencial. / Endesa

Endesa pone a disposición de sus clientes herramientas para conocer mejor su consumo, detectar oportunidades de ahorro y premiar la eficiencia:

InfoEnergía es un servicio gratuito de asesoramiento energético para clientes con una potencia contratada inferior a 15kW. Permite consultar la evolución del consumo, compararlo con periodos anteriores o con viviendas de características similares, acceder al detalle del consumo por horas y recibir recomendaciones personalizadas para mejorar la eficiencia y optimizar la factura. Según datos de la compañía, los usuarios de esta herramienta ahorran de media un 10% más que quienes no la utilizan.

Y el programa de fidelización de Endesa, Para Ti, incorpora además iniciativas como Premiamos tu eficiencia. A través de retos trimestrales de ahorro adaptados al consumo habitual de cada cliente, los participantes pueden hacer un seguimiento de su evolución, recibir consejos personalizados y acumular puntos si consiguen reducir su consumo respecto a su referencia, que después pueden canjear por descuentos en la factura eléctrica.