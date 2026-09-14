Sueños y pesadillas

Uno de los fenómenos que irremediablemente se escapan de nuestro control son los sueños y las pesadillas. Una vez inmersos en la fase REM, el cerebro va por libre y lo mismo nos convierte en agraciados del sorteo de los Euromillones que nos desciende a los infiernos para despertar con el corazón palpitando en la garganta. Para evitar tales episodios de angustia, los expertos recomiendan acostarnos y levantarnos todos los días a la misma hora, evitar cenas copiosas, practicar ejercicios de relajación y tomar baños a temperatura corporal antes de meternos en la cama.

Tal vez dichos consejos le resulten de utilidad al presidente del Consell, que cuando la crisis de Ceuta estaba en pleno apogeo manifestó que sus pesadillas las protagonizan cien o doscientas pateras cargadas de inmigrantes llegadas de golpe a la costa ibicenca. No deja de ser insólita la confesión de Vicent Marí, aunque, tal y como comentaba al principio, los sueños van por libre.

Yo, por ejemplo, tengo unos cuantos amigos que su pesadilla recurrente es quedarse sin vivienda y verse forzados a abandonar la isla en la que se criaron, crecieron y formaron una familia. Viven de alquiler y, como desde la política no se encuentran soluciones efectivas, sufren cada extinción de contrato con sus caseros como un verdadero drama. Alguno, de hecho, ya se ha marchado y otros preparan la diáspora tras la jubilación, ante la evidencia de que con la pensión no podrán pagar un techo en esta isla de locos. Incluso los hay con casa propia que planean vender o alquilar cuando terminen la etapa laboral, con el objetivo de vivir un poco más decentemente en otra parte, donde no tengan que pagar el doble o mucho más de lo debido por cualquier cosa, desde una barra de pan a un litro de gasóleo.

También tengo conocidos a los que les pasa justo lo contrario: anhelan sufrir, porque eso significará que han pegado ojo y no han tenido que soportar el estruendo de la villa vecina donde se organizan fiestas ilegales día sí y día también. El colmo de esta cuestión lo padece un oriundo que reside en pleno campo, junto a un hotel rural que, pese a estar situado en zona rústica, ejerce impunemente como discoteca sin que nadie, de manera incomprensible, le ponga freno.

Si las pesadillas del presidente del Consell sobre las pateras son recurrentes, no quiero ni imaginar los malos sueños de aquellos que no se angustian por lo que difícilmente podrá ocurrir, sino con la pura realidad de su día a día. Por ejemplo, la de vivir en una chabola o una furgoneta, y que te echen del campamento semana sí y semana también, mientras sigues alimentando la rueda de un turismo que te machaca ejerciendo como camarero, cocinero, etcétera. O las del personal de los servicios públicos, que nos atiende en los hospitales, en la enseñanza o la seguridad, y que se ven abocados a la misma situación.

Especulemos, asimismo, con la calidad del sueño de todos esos enfermos que sufren un dolor insoportable o simplemente viven angustiados porque no saben qué enfermedad se desarrolla en su interior, mientras aguardan una lista de espera interminable que puede acabar costándoles la vida o empeorándosela drásticamente. Y el grado de frustración de todos esos profesionales que los atienden, sin poder proporcionarles los tratamientos e intervenciones que necesitan en tiempo y forma. O los padres desesperados por si a sus hijos les da una lipotimia en el colegio porque no les ponen una climatización adecuada.

Aludamos también a las alteraciones noctámbulas que afrontan los comerciantes y restauradores, que ven cómo los números de sus negocios ya no cuadran porque reciben pocos clientes en relación a otros años, a consecuencia de un turismo de lujo y discotecas desaforado, que trae a una tipología de viajero que no tiene el menor interés en el producto que ellos ofrecen. Gente que rehúye de la misma manera la cultura, el patrimonio, las fiestas populares y cualquier atisbo que contenga el menor reflejo de nuestra esencia como pueblo.

Y qué decir de los agricultores que ven cómo pozos y perforadas menguan, mientras en la isla se crean y mantienen jardines tropicales y grandes extensiones de césped, al tiempo que se celebran fiestas egipcias con lagos artificiales. Qué difícil tiene que resultar digerir todas estas situaciones mientras deliran sobre el día en que se quedarán sin agua y tendrán que cambiar de vida porque ya no podrán alimentar sus cosechas.

Los ibicencos vivimos una pesadilla colectiva que poco tiene que ver con invasiones de pateras y sí con la transformación de un territorio que expulsa a su gente y arrincona su idiosincrasia. Y todo eso ocurre con la incomprensible pasividad de las administraciones locales e insulares, que en lugar de defender el interés general gestionan al dictado de los intereses económicos de quienes realmente nos gobiernan.