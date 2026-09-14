El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas quiere reconstruir los hechos ante el tribunal del jurado que lo enjuiciará

"Julián sí va a participar en la reconstrucción (del crimen de Francisca Cadenas), pero lo va a hacer ante los miembros del tribunal del jurado". Así lo ha avanzado esta tarde José Duarte, abogado del autor confeso de la muerte de su vecina hace 9 años en Hornachos, después de que su cliente se negara a participar en este lunes en esta diligencia judicial, en la que si ha colaborado su hermano Manuel González, investigado junto al primero por el asesinato.

Duarte ha asegurado que el propio Julián González se lo ha comunicado al juez de Villafranca de los Barros que instruye el caso y así lo va a solicitar el letrado en su escrito de defensa. De admitirse, los 9 miembros y dos suplentes del jurado popular que lo enjuiciará y el magistrado de la Audiencia de Mérida a quien corresponda este procedimiento, se tendrían que trasladar a la vivienda de la calle Nueva donde acabó con la vida de Francisca Cadenas.

El abogado ha explicado que se trata de una diligencia que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se puede llevar a cabo como prueba anticipada, es decir, antes del inicio del juicio, o durante el mismo. "Son los miembros del tribunal del jurado quienes lo verán, porque son ellos los que tienen que emitir un veredicto y valorar las pruebas, no el magistrado instructor", argumenta José Duarte.

Misma versión

En cuanto a la intervención de Manuel González en la reconstrucción, el abogado ha señalado que ha mantenido la misma versión: que no llegó a su casa de Hornachos hasta cerca de la una de la madrugada y que a la hora en la que supuestamente se cometió el crimen, que esta parta data sobre las once de la noche del 9 de mayo de 2017, estaba con su padre en el Hospital de Mérida. Cuando regresó, según su testimonio, participó en la búsqueda de Francisca Cadenas junto a otro de los testigos, el temporero que se cruzó con la víctima en el callejón que da a la calle Nueva minutos antes de que se le perdiera la pista.

Sobre los hechos que su propio hermano ha confesado, no se le puede preguntar, pues no está investigado por encubrimiento, ya que este delito no se le puede imputar por ser familiar directo. "Él responde por sus propios actos y es imposible que esté implicado porque estaba en Mérida", ha insistido Duarte.

Informes pendientes

En principio, según la defensa, ya no quedarían más pruebas pendientes, aunque sí los resultados de otras relevantes, como el informe forense definitivo y el relativo al contenido de los teléfonos móviles que Julián destruyó y tiró a la basura, que fueron recuperados por la UCO.

Así, una vez que se ha dado por concluida la reconstrucción, ya se puede transformar el procedimiento de diligencias previas en procedimiento del tribunal del jurado. Este es el paso previo a que las partes elaboren sus escritos de acusación y defensa y se fije la fecha del juicio oral. Duarte estima que no será antes de enero de 2027 y se celebrará en la Audiencia de Mérida.