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Vuelve a Ibiza el Beso más esperado de la temporada

El restaurante está situado en la playa de ses Salines. | | BESO BEACH

El restaurante está situado en la playa de ses Salines. | | BESO BEACH

Redacción Ibiza

Ya falta menos para una de las citas más esperadas de la primavera. En sólo unos días, el 1 de mayo, vuelve la magia de Beso Beach Ibiza a la playa de ses Salines, con el fin de continuar ofreciendo otro verano inolvidable en la isla blanca. Con vistas increíbles, en pleno parque natural, los comensales pueden disfrutar de gastronomía de altura y una atmósfera que combina sabor y diversión. Reservas: www.besobeach.com/ibiza/.

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