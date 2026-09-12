Noche de vandalismo y pintadas en el centro de Ibiza: comerciantes denuncian la falta de seguridad en la zona

Varios comercios del centro de Ibiza han amanecido este sábado con pintadas en sus fachadas, algunas de grandes dimensiones, después de una noche que la asociación de comerciantes Eivissa Centre califica de vandalismo. La entidad vuelve a reclamar más seguridad y limpieza en esta zona de la ciudad y se plantea denunciar ante el Ayuntamiento lo que considera una situación de abandono.

Encarna, representante de Eivissa Centre, explica que alrededor de las 10 horas de este sábado comprobaron que varios establecimientos de la calle Bisbe Abad y Lasierra, en el tramo comprendido entre la avenida de Isidor Macabich y la calle Castilla, habían aparecido pintados. "Estaban uno al lado del otro", relata sobre las pintadas en los negocios afectados. Algunas, "ocupan una parte considerable de las fachadas", mientras que otras son de menor tamaño.

Desde la asociación sostienen que los grafitis tuvieron que realizarse durante la noche del viernes al sábado, ya que anteriormente las fachadas no presentaban esas pintadas. La situación ha provocado malestar especialmente entre algunos comerciantes que, según explica Encarna, habían reformado recientemente el exterior de sus establecimientos. "Habían quedado bien bonitos y ahora están todos pintados", lamenta.

"Estamos cansados de la inseguridad de la zona"

Más allá de este episodio, Eivissa Centre asegura que el problema viene de atrás. "Estamos cansados de la inseguridad de la zona", afirma Encarna, que reclama al Ayuntamiento una mayor presencia y atención tanto en materia de seguridad como de limpieza.

Los comerciantes consideran que durante los meses de más actividad turística existe una mayor atención sobre el centro de la ciudad, pero cuestionan qué ocurre una vez termina la temporada alta. "¿Qué pasa cuando no es verano?", se pregunta la representante de la asociación.

Tras las pintadas aparecidas este sábado, Eivissa Centre se plantea presentar una denuncia ante el Ayuntamiento de Eivissa por el mal estado, el abandono y la falta de seguridad que, denuncian, sufre esta parte del centro. Por último, la asociación reclama que las actuaciones de limpieza y vigilancia no se concentren únicamente en los meses de verano y pide una mayor atención durante todo el año para evitar que situaciones como la registrada esta madrugada vuelvan a repetirse. "Estamos cansados" concluye.