Nits del Patrimoni de Ibiza: «Hay jóvenes de otros municipios que no conocen Dalt Vila»

Algo más de una veintena de personas de distintos rincones de la isla se concentran junto al Mercat Vell a la espera de que comience la visita teatralizada por Dalt Vila. Es uno de los eventos matutinos de la Nit del Patrimoni, que esta edición se ha ampliado a dos jornadas y se clausura este sábado por la noche. «Llevaba tiempo deseando apuntarme a esta actividad y me hace mucha ilusión porque soy una enamorada de Dalt Vila», comenta María Luisa Cipriani, que visita «a menudo» el recinto amurallado de Vila.

Esta italiana que lleva residiendo en la isla 42 años ha visitado «todos los museos» del casco antiguo de la ciudad y asegura conocer bien la historia de Ibiza, a base de leer mucho sobre la materia.

No todo el mundo puede presumir de conocer tan bien como ella el rico patrimonio histórico y cultural de la isla. «Hay mucha juventud que reside en otros municipios que no ha visitado nunca Dalt Vila», asegura Graciela Sáenz. Es por ello, añade, que le «encantan» iniciativas como las Nits de Patrimoni y considera que se deberían llevar a cabo más acciones de este tipo para dar a conocer el patrimonio de Vila a residentes y turistas.

Ella está aprovechando bien las oportunidades que ofrece la iniciativa organizada por Ciudades Patrimonio. «Este viernes fui al concierto del ensemble de saxos en el mirador de la Plaça de Espanya y esta noche iré a la visita guiada en el MACE», apunta.

Los actores Ignasi Roselló y Miquel Vingut. / Vicent Marí

Como Cipriani, esta riojana que lleva casi 30 años viviendo en Vila, también disfruta de recorrer el casco histórico de la ciudad «tanto en verano como en invierno». Opina que en estos años «Dalt Vila ha mejorado mucho, pero todavía hay sitios a los que da miedo entrar». «Falta más limpieza, como en la Marina, donde hay muchas fachadas que dan vergüenza», afirma.

Isabel Barberà, que asiste por primera vez a una visita teatralizada por Dalt Vila, adora también perderse por sus calles y considera que «iniciativas como las Nits del Patrimoni se deberían hacer a menudo, sobre todo en invierno». Todo esto lo comenta antes de que Carmen Domínguez dé la bienvenida a los asistentes e introduzca la actividad.

Balance «muy positivo»

La concejala de Cultura de Vila resalta la buena marcha de esta edición. «El balance es muy positivo. A los tres conciertos de este viernes asistió mucho público y también han sido un éxito las visitas guiadas de este viernes en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, el Museu Puget y la actividad ‘Una noche en las murallas de Dalt Vila’, organizada por el centro de interpretación Madina Yabisa», afirma.

La visita teatralizada que está a punto de comenzar la dirige Neus Torres, que explica a la concurrencia que la historia a la que van a dar vida los intérpretes Miquel Vingut, Inma Ferrà e Ignasi Roselló está ambientada en el siglo XVI, cuando se construyeron las murallas renacentistas. La ha escrito un historiador local, Antoni Ferrer Abárzuza.

El guía oficial Carlos Espín Tribes es quien se va a encargar de complementar con datos históricos este relato romántico salpicado de humor entre un caballero, Pere Francolí, señor del palacio de Can Comasema (actual sede del Museu Puget), y la hija de un botero, Elisabet Tur.

Mientras esta actividad arranca, la que estaba programada en el claustro del Ayuntamiento de Ibiza a la misma hora, un taller de movimiento, se tiene que suspender ante la ausencia de asistentes. Una lástima, porque la original propuesta de Adrián Herrera, bailarín, coreógrafo y técnico especiaslista de fauna y ecología marina, prometía.

«Este taller de investigación corporal parte de un proyecto mío en el que estudio y trabajo los parámetros de cómo accionan la parte muscular los animales invertebrados marinos como pulpos, medusas o anémonas», explica.

No obstante, esta noche de sábado el público tendrá ocasión de contemplar, en dos pases, una de sus creaciones, ‘Benthos’. En ella el bailarín y coreógrafo emeritense «investiga la posidonia como organismo vivo, archivo ecológico y metáfora del cuerpo colectivo a través de la danza contemporánea».

Aparte de disfrutar de Dalt Vila como escenario de distintas disciplinas artísticas como la música o la danza, otro de los objetivos de las Nits de Patrimoni es que el público visite las salas de exposiciones y museos que alberga el casco histórico.

Propuestas artísticas

Por lo que se puede constatar, a mediodía la afluencia a estos espacios es bastante similar a la de cualquier otro fin de semana. Sin embargo, todo apunta a que muchos aprovecharán la ampliación de horario a la tarde noche para visitar estos espacios, cuando la temperatura sea más agradable.

En el Espai Cultural Es Polvorí, que alberga la Ibiza Art Fair, el público, sobre todo extranjero, entra a cuentagotas para contemplar la ecléctica propuesta comisariada por Adriana Peterova. En la muestra, que congrega galerías y artistas individuales, están en estos momentos dos de los creadores protagonistas. Uno de ellos es Roberto Mellino, que explica con entusiasmo a los visitantes su singular propuesta artística.

Roberto Mellino explica su obra. / Vicent Marí

Sus esculturas de pared, creadas con objetos reciclados recuperados de todas partes, hablan, entre otras cosas, del paso del tiempo y de «cómo va el mundo», que a juzgar por su obras, se está yendo al garete. Trump, Netanyahu o Maradona son algunos de los protagonistas de sus piezas, que derrochan imaginación y crítica política y social.

Al otro lado de la sala, Ákos Burg muestra sus obras fotográficas, en las que prescinde de «IA y de Photoshop». Como pueden apreciar los espectadores y confirma este fotógrafo minimalista , «la elegancia y el cabello» son dos de sus tópicos favoritos. «Mis modelos son gente corriente porque busco la belleza natural», explica.

En el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), su directora, Elena Ruiz Sastre, da los últimos retoques al guion de «la visita acompañada» que va a ofrecer esta noche a la exposición temporal de Stefan Brüggemann, ‘Cel d’Or’. Tiene ganas de innovar y su plan es proponer a los asistentes «una aproximación a la muestra consciente y con lentitud», que les permita concentrarse en las obras que tienen delante. También quiere evitar que se frustren intentando entender todo lo que observan, animándoles a que contemplen ‘Cel d’Or’ «como si fuera un paisaje».

Mientas ella habla, entra en la Sala de Armas una pareja de turistas, Alina Ivanova y César Zamora, que fotografían y se recrean mirando las obras del artista conceptual mexicano. Ella admira su trabajo y, de hecho, han visitado exprofeso el MACE por Brüggemann, pero se han quedado fascinados también con la colección permanente. Sin embargo, ambos ignoran que este sábado hay Nit de Patrimoni. También desconocen que Dalt Vila es Patrimonio de la Humanidad.