Promociones comerciales de Ibiza
Una cita profesional para catar los nuevos vinos de 2026
‘Anem de Vins’, organizado por Promociones Comerciales, está dirigido a los profesionales de Horeca y alimentación de Ibiza y Formentera
Si trabajas en hostelería, en restauración o en el sector de la alimentación, el martes 14 de abril tienes una cita con ‘Anem de Vins’, un evento organizado por Promociones Comerciales de Ibiza para dar a conocer su catálogo de novedades de 2026 en el Club Diario de Ibiza.
En ‘Anem de Vins’ los asistentes podrán catar una amplia selección de los vinos que ya está distribuyendo Promociones Comerciales de Ibiza esta temporada.
Además, mostrarán una selección de algunas de sus referencias como zumos, aguas, cervezas, cavas, productos ecológicos y por supuesto los vinos.
La cita está dirigida a los profesionales del sector Horeca y alimentación. Puedes solicitar la invitación en el correo: info@promocionescomercialesibiza.com y en los teléfonos 654501723 o 654501725.
El ‘Anem de Vins’ se celebra el martes en el Club Diario de Ibiza desde las 12 a las 20 horas.
En 1968, Juan Torres ‘Lluc’ y su cuñado Juan Roig ‘Serreta’ fundaron la empresa Roig y Torres. Con el tiempo, el nombre cambió a Promociones Comerciales de Ibiza y actualmente es un referente en el sector de la distribución de bebidas en Ibiza y Formentera. Hoy está al frente del negocio Juan Torres, hijo de uno de los fundadores, empresa en la que también trabaja la tercera generación.
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