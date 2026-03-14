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Oleoteca Ses Escoles

Un capricho para los sentidos en este restaurante-oleoteca de Ibiza

El aceite de oliva de Can Miquel Guasch no falta en la mesa. | | SES ESCOLES

El aceite de oliva de Can Miquel Guasch no falta en la mesa. | | SES ESCOLES

Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

El restaurante-oleoteca Ses Escoles ha reabierto sus puertas en Ibiza para iniciar una nueva temporada gastronómica. Residentes y visitantes recuperan así uno de los espacios más singulares de la isla donde el aceite de oliva virgen extra y el producto local son los grandes protagonistas.

El establecimiento se encuentra junto a la almazara de Can Miquel Guasch, en la carretera de Ibiza a Sant Joan, en un entorno rural rodeado de olivos. Este contexto invita a relajarse entre los muros de piedra y disfrutar de una cocina de mercado con esencia ibicenca y un enfoque contemporáneo, donde destacan las carnes y pescados a la brasa elaborados con carbón vegetal. En la mesa, por supuesto, nunca falta el aceite de oliva virgen extra ecológico de Can Miquel Guasch, producido en la propia finca. Reservas: 871 870 229.

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