Un capricho para los sentidos en este restaurante-oleoteca de Ibiza
El restaurante-oleoteca Ses Escoles ha reabierto sus puertas en Ibiza para iniciar una nueva temporada gastronómica. Residentes y visitantes recuperan así uno de los espacios más singulares de la isla donde el aceite de oliva virgen extra y el producto local son los grandes protagonistas.
El establecimiento se encuentra junto a la almazara de Can Miquel Guasch, en la carretera de Ibiza a Sant Joan, en un entorno rural rodeado de olivos. Este contexto invita a relajarse entre los muros de piedra y disfrutar de una cocina de mercado con esencia ibicenca y un enfoque contemporáneo, donde destacan las carnes y pescados a la brasa elaborados con carbón vegetal. En la mesa, por supuesto, nunca falta el aceite de oliva virgen extra ecológico de Can Miquel Guasch, producido en la propia finca. Reservas: 871 870 229.
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- Ibiza, la primera ciudad en Europa en lanzar un servicio 'pionero' para facilitar la gestión de cobros domiciliados
- Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España
- Encuentran muerta a una mujer de 72 años en su piso de Sant Antoni
- Ya se conoce el veredicto: esta es la mejor hamburguesa de Ibiza según el VI Campeonato de España de Hamburguesas
- Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Dos cazas sobrevuelan Formentera a baja altitud