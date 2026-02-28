Medio siglo respetando las tradiciones ibicencas

El restaurante Cala Boix celebra este 2026 su medio siglo de historia, y lo hace siguiendo la misma línea de siempre: calidad gastronómica, respeto por las raíces y mimo al comensal para que se sienta como en casa. Ya se puede reservar mesa y disfrutar de exquisitas paellas y el icónico bullit de peix. entre otras propuestas.