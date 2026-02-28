OFERTA FLASH
Rte. Cala Boix
Contenido patrocinado - Rte. Cala Boix
Medio siglo respetando las tradiciones ibicencas
El restaurante Cala Boix celebra este 2026 su medio siglo de historia, y lo hace siguiendo la misma línea de siempre: calidad gastronómica, respeto por las raíces y mimo al comensal para que se sienta como en casa. Ya se puede reservar mesa y disfrutar de exquisitas paellas y el icónico bullit de peix. entre otras propuestas.
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Un conocido dj en Ibiza vuelve a ser papá
- Una orquesta en directo en Amnesia Ibiza para celebrar sus 50 años
- Recurren la suspensión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep y advierten de una reclamación «millonaria»
- Adiós al Café Vista Alegre de Sant Joan tras casi 90 años de vida en el norte de Ibiza
- Detenidos tres patrones de pateras en Ibiza tras una espectacular persecución en el mar
- PSOE de Ibiza: 'El nuevo parking del bulevar Abel Matutes hipoteca nuestra ciudad por 40 años
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera