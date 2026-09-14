Aniversario
La religiosa de Ibiza Sor Lidia Costa Mayans cumple 100 años
A lo largo de su trayectoria pasó por las comunidades de la Congregación de Agustinas Hermanas del Amparo de Pont d’Inca, Casa del Padre Fundador, Mancor de la Vall, Algaida, Madrid, Santa Rita, en Palencia, de la que fue fundadora, Andratx y Ponferrada
La religiosa ibicenca Sor Lidia Costa Mayans, de la Congregación de Agustinas Hermanas del Amparo, cumplió cien años este domingo, 13 de septiembre. Con motivo de su centenario, se ofició una misa de acción de gracias por sus años de vida y de fe en el monasterio de la Concepción de Mallorca, donde reside, y posteriormente se celebró una comida familiar en su honor.
Sor Lidia del Corazón Eucarístico Divino ha dedicado 77 de sus cien años al servicio de las Agustinas del Amparo. A lo largo de su trayectoria pasó por las comunidades de Pont d’Inca, Casa del Padre Fundador, Mancor de la Vall, Algaida, Madrid, Santa Rita, en Palencia, de la que fue fundadora, Andratx y Ponferrada. En casi todas ellas ejerció como superiora. Finalmente, se retiró en la residencia de mayores de la Concepción de Palma.
La Congregación señala que Sor Lidia representa a aquellas religiosas que, tras una larga trayectoria vital, son consideradas «pilares de oración y un testimonio vivo de fe» para las siguientes generaciones, y vincula su trayectoria al desapego de lo material y a la entrega absoluta a través de los votos, «con la mirada puesta en la promesa de la vida eterna».
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